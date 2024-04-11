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Латвия ежегодно будет отдавать часть своего ВВП Украине: подписан договор

Юрий Берендий
11 апреля 2024, 14:14
Владимир Зеленский отметил, что Латвия будет ежегодно передавать Украине военную помощь на уровне 0,25% своего ВВП.
Латвия ежегодно будет отдавать часть своего ВВП Украине: подписан договор
Латвия будет передавать 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента, Edgars Rinkēvičs/Facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Литву сообщил о подписании двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и Латвией. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Согласно договору, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на уровне 0,25% своего ВВП ежегодно. Кроме этого, Латвия обязуется в течение 10 лет поддерживать Украину в киберзащите, разминировании, развитии беспилотных технологий, а также активно способствовать вступлению Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

"Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", - резюмировал Зеленский.

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Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности - гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для проведения переговоров с главами государств-партнеров. По его словам, планируется провести важные встречи и подписать новое двустороннее соглашение по безопасности.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой. Согласно этим соглашениям, Украина получит более 3 миллиардов долларов в 2024 году от Канады в качестве макрофинансовой и оборонной помощи, а Италия будет оказывать военную помощь до завершения действия соглашения.

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