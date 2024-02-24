Украина подписала исторические соглашения о 'гарантиях безопасности' с Канадой и Италией

Согласно этому соглашению, страны продолжат поддерживать Украину и будут оказывать военную помощь.

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Зеленский подписал два соглашения по безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

В субботу, 24 февраля, Украина подписала двусторонние сделки по безопасности с Италией и Канадой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Владимир Зеленский подписал "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Этот документ предусматривает выделение Украине более 3 миллиардов канадских долларов в 2024 году макрофинансовой и оборонной помощи.

"Сегодня (24 февраля – ред.) с Италией и Канадой мы заключили двусторонние соглашения по безопасности. То есть в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину мы в очередной раз доказываем, что, несмотря на все сложности и вызовы, страна будет становиться только сильнее и будет всегда вместе со своими партнерами в свободном мире", - подчеркнул Зеленский. видео дня

По словам президента, соглашение закладывает надежную основу для длительного и углубленного партнерства между государствами. Она основывает канадско-украинское стратегическое партнерство по безопасности и усиливает двустороннее сотрудничество в различных отраслях, включая оборонное производство, кибербезопасность и разминирование.

Также документ подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом. Соглашение по безопасности будет действовать до вступления в НАТО.

"Спасибо премьер-министру и всем канадцам! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас", - отметил глава Украины.

Соглашение по безопасности с Италией

Также было подписано соглашение по безопасности с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мэлони, которое закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности. Согласно этому соглашению, Италия продолжит поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь до конца 2024 года.

"Имеем соглашение по безопасности с Италией. Подчеркиваем ключевые аспекты взаимодействия на европейском и евроатлантическом уровнях, в оборонной сфере. Ценим решение Италии продолжить оказание поддержки Украине, нашему народу, нашим воинам до конца 2024 года и в течение действия этого соглашения. Благодарен, что вопросы безопасности будут в дальнейшем в приоритете деятельности сообщества крупнейших демократов Группы семи", - добавил глава Украинского государства.

Президент Зеленский отметил, что этот документ является важным шагом в укреплении взаимоотношений между двумя странами. Лидеры также обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7, включая поддержку обороноспособности и восстановления государства.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мэлони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного безопасного партнерства между Украиной и Италией", - отметил президент.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности — военного, политического, финансового и гуманитарного. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

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