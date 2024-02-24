УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина подписала исторические соглашения о "гарантиях безопасности" с Канадой и Италией

Руслана Заклинская
24 февраля 2024, 18:34
Согласно этому соглашению, страны продолжат поддерживать Украину и будут оказывать военную помощь.
Украина подписала исторические соглашения о 'гарантиях безопасности' с Канадой и Италией
Зеленский подписал два соглашения по безопасности / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

В субботу, 24 февраля, Украина подписала двусторонние сделки по безопасности с Италией и Канадой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Владимир Зеленский подписал "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Этот документ предусматривает выделение Украине более 3 миллиардов канадских долларов в 2024 году макрофинансовой и оборонной помощи.

"Сегодня (24 февраля – ред.) с Италией и Канадой мы заключили двусторонние соглашения по безопасности. То есть в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину мы в очередной раз доказываем, что, несмотря на все сложности и вызовы, страна будет становиться только сильнее и будет всегда вместе со своими партнерами в свободном мире", - подчеркнул Зеленский.

видео дня

По словам президента, соглашение закладывает надежную основу для длительного и углубленного партнерства между государствами. Она основывает канадско-украинское стратегическое партнерство по безопасности и усиливает двустороннее сотрудничество в различных отраслях, включая оборонное производство, кибербезопасность и разминирование.

Также документ подтверждает поддержку со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, в частности путем содействия украинским реформам и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом. Соглашение по безопасности будет действовать до вступления в НАТО.

"Спасибо премьер-министру и всем канадцам! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас", - отметил глава Украины.

  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua
  • Підписання безпекових угод з Італією та Канадою
    Підписання безпекових угод з Італією та Канадою Фото: president.gov.ua

Соглашение по безопасности с Италией

Также было подписано соглашение по безопасности с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мэлони, которое закладывает прочную основу для длительного партнерства по безопасности. Согласно этому соглашению, Италия продолжит поддерживать Украину и будет оказывать военную помощь до конца 2024 года.

"Имеем соглашение по безопасности с Италией. Подчеркиваем ключевые аспекты взаимодействия на европейском и евроатлантическом уровнях, в оборонной сфере. Ценим решение Италии продолжить оказание поддержки Украине, нашему народу, нашим воинам до конца 2024 года и в течение действия этого соглашения. Благодарен, что вопросы безопасности будут в дальнейшем в приоритете деятельности сообщества крупнейших демократов Группы семи", - добавил глава Украинского государства.

Президент Зеленский отметил, что этот документ является важным шагом в укреплении взаимоотношений между двумя странами. Лидеры также обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7, включая поддержку обороноспособности и восстановления государства.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мэлони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшнего стало подписание двустороннего соглашения по безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного безопасного партнерства между Украиной и Италией", - отметил президент.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности — военного, политического, финансового и гуманитарного.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Подписаны соглашения о работе в сфере безопасности

Напомним, 23 февраля, во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали историческое соглашение по безопасности. Это первое соглашение такого рода между Украиной и страной, которая не входит в G7.

Как ранее сообщал Главред, 16 февраля президент Украины подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с президентом Франции. Соглашение предусмотрено на 10 лет и будет оставаться в силе до вступления Украины в НАТО. Франция также выделит 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году. Ранее в тот же день Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где встретился с канцлером Олафом Шольцем. На встрече в Берлине было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией.

Кроме этого, 12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак заключили соглашение по безопасности. Оно направлено на предоставление гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Владимир Зеленский Джастин Трюдо гарантии безопасности
Реклама

Главное за день

В Украину врывается весенняя погода: где потеплеет до +14

В Украину врывается весенняя погода: где потеплеет до +14

19:33 Синоптик
Заслуга не только ВСУ: Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50

Заслуга не только ВСУ: Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50

19:11 Украина
Нападет ли Россия из Приднестровья: в ISW раскрыли сценарий событий

Нападет ли Россия из Приднестровья: в ISW раскрыли сценарий событий

18:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет 23726

Раскололся надвое: очевидцы утверждают, что в России разбился еще один самолет

На Украину налетит мощная магнитная буря: бушевать будет почти 6-бальный шторм 22482

На Украину налетит мощная магнитная буря: бушевать будет почти 6-бальный шторм

Умерла звезда фильма За двумя зайцами и Свадьба в Малиновке 8228

Умерла звезда фильма "За двумя зайцами" и "Свадьба в Малиновке"

Новая любовница Путина пожаловалась диктатору на свое прозвище 5219

Новая любовница Путина пожаловалась диктатору на свое прозвище

Последние новости

19:41

Будет ли в этом году украинское контрнаступление?

19:35

Украинский певец ALEKSEEV попал в скандал в Израиле

19:33

В Украину врывается весенняя погода: где потеплеет до +14

19:20

"Мы одержим победу": Залужный в годовщину полномасштабной войны обратился к украинцам

19:15

Лунный календарь на март 2024: лучшие даты для свадьбы и красоты

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – ГетьманУкраину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – Гетьман
19:11

Заслуга не только ВСУ: Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50

18:59

Нападет ли Россия из Приднестровья: в ISW раскрыли сценарий событий

18:38

Тело Навального наконец отдали матери: появились детали

18:34

Украина подписала исторические соглашения о "гарантиях безопасности" с Канадой и ИталиейФото

Реклама
18:07

"Поставить точку в существовании РФ": в ОП назвали главный вывод двух лет войны

17:34

РФ попытается атаковать три области: майор ВСУ раскрыл, когда наступление выдохнется

17:33

"Аборт - грех, война - священная": в РФ появился новый политический проект для Оксаны Марченко

17:25

Лунный календарь на 25 февраля: какие проблемы влечет за собой день

17:24

Как правильно использовать пергамент: женщина показала гениальный методВидео

17:12

"Рано или поздно случится": украинцев предупредили об угрозе нового штурма КиеваВидео

16:21

Оторваться невозможно от вкуснятины: самая шикарная закуска из 4 ингредиентов - рецептВидео

16:19

"Похоже на спланированные диверсии": в Польше в третий раз высыпали украинское зерно

16:10

А-50 "подсвечивали" радаром с дрона: чем и как могли сбить самолет РФ – эксперт

15:14

Кто такие дети индиго и чем они отличаются от других: мало кто знает истинное объяснение

15:09

Дроны СБУ и ГУР разнесли НЛМК: СМИ раскрыли детали мощной "бавовны" в ЛипецкеВидео

Реклама
14:59

Как в ГУР узнали о подготовке РФ к нападению 24 февраля: Буданов раскрыл детали

14:57

Высыпали тонны навоза: в Польше "поздравили" посла РФ с годовщиной вторжения в Украину

14:24

ВСУ поразили российские "Тор" и "Солнцепек": генерал раскрыл большие потери оккупантов

14:22

Разрешил лично: любовница Путина "Барби" спела песню Хлывнюка на 23 февраляВидео

14:11

Надежная замена борщу: готовим автентичный закарпатский суп боб левеш с колбасой

14:03

Пять майоров, три капитана, лейтенант: в сбитом А-50 погибли 10 офицеров РФ - СМИ

13:50

Покажу, как Киев угрожал русской женщине: Маша Машкова показала свой приезд в Украину

13:34

"Решить деньгами": эксперт раскрыл, что будет с отношениями Польши и УкраиныВидео

13:26

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше - Столтенберг

13:22

Найти котенка за 7 секунд сможет только гений: сложная загадка для самых сообразительных

12:58

Коты-вальты и собаки-забияки: рецензия на фильм: "Кот & Пес: безумные приключения"Видео

12:32

Зеленский из Гостомеля обратился к украинцам во вторую годовщину большой войныВидео

12:31

Потери РФ за два года полномасштабного вторжения: в разведке поразили цифрами

12:26

Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

12:20

Гороскоп на завтра 25 февраля: Стрельцу - важный совет, Водолей - финансовый ущерб

11:59

США против серьезных санкций для России: в Bloomberg раскрыли причины

11:55

Байден - о войне: "Украина никогда не будет победой России"

11:50

"Закончит очень плохо": украинский певец рассказал про предателя Бардаша

11:14

"Это не вундерваффе, не чудо-оружие": Романенко объяснил, как F-16 повлияют на фронтВидео

11:12

В Генштабе ВСУ сказали, сколько российских оккупантов сейчас воюет в Украине

Реклама
10:54

Церковный праздник 25 февраля: что запрещено в день памяти Алексея Чудотворца

10:52

Давно забытый салат из СССР за 5 минут: варить и жарить ничего не надо - восхитительный рецептВидео

10:18

"Вспышка, потом разрывы": в ГУР раскрыли детали ликвидации российского самолета А-50Видео

10:00

Путин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войныЭксклюзив

09:47

"Горящих самолетов РФ станет больше": Сырский заинтриговал заявлением в годовщину вторжения

09:41

"Аврора Мультимаркет" начала благотворительный сбор на дроны для ВСУ через United24 новости компании

09:33

В Липецке дрон атаковал крупнейший в РФ металлургический завод – вспыхнул пожарВидео

09:29

Вторая годовщина вторжения РФ: в Киев прибыли западные лидеры – подробности

09:02

Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов

08:50

Сбивание самолета А-50: аналитики дали ответ, почему в РФ врут о "дружественном огне"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять