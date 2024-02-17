'Ненависть Путина никогда не победит': Зеленский сделал громкое заявление

После продолжения финансирования помощи со стороны Конгресса США, Украина сосредоточится на получении гарантий безопасности, сказал президент Зеленский.

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О чем Зеленский говорил с Харрис / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украина сейчас активно работает с Конгрессом США для продолжения финансирования помощи, после чего сосредоточится на гарантиях безопасности. Об этом президент Украины сообщил во время во время пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

"Относительно гарантий безопасности. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы сейчас фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности... Украина и все наши воины нуждаются и ожидают соответствующего положительного голосования в Конгрессе США за пакет поддержки", - завил Зеленский.

По его словам, работа с Конгрессом является первоочередной задачей, после чего будут решаться вопросы по обеспечению безопасности для Украины. В частности, Зеленский отметил важность международных гарантий, которые будут способствовать защите Украины от потенциальной агрессии.

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"Мы должны и в дальнейшем быть вместе: Украина, Америка и весь мир. Мы должны и в дальнейшем добавлять нужные меры безопасности, достигать нужных результатов, увеличивать устойчивость нашего сопротивления российской агрессии и ежедневно доказывать Путину, что его ненависть к людям и к свободе никогда не победят наше единство свободного мира", - подчеркнул президент.

Стоит отметить, что Украина подписала уже три соглашения по безопасности. Великобритания была первой страной, которая предоставила гарантии безопасности Украине. 16 февраля президент Украины подписал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Германией и Францией.

Также Зеленский отметил, что экономический рост является одной из основных целей Украины на 2024 год. Улучшение противовоздушной обороны является основной задачей для роста украинской экономики.

"Одна из украинских целей этого года - экономический рост. В прошлом году было плюс 5% ВВП в Украине. В этом году нужно сопоставимый уровень роста, чтобы добавить Украине больше экономической самостоятельности", - сказал он.

Кроме этого, в ходе встречи речь шла о вопросах справедливости, одной из составляющих которого является давление на Путина и его режим по всем направлениям.

"Мы должны в этом году обеспечить конфискацию и использование российских активов в пользу защиты от российского же террора. Нужно сильное решение, которое позволит конфисковать замороженные активы России и нужно дальнейшее масштабное давление санкциями на Россию, чтобы ограничивать способность Путина финансировать эту войну", - подчеркнул Зеленский.

Мюнхенская конференция по безопасности

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции пригласил бывшего президента США Дональда Трампа посетить Украину и обещал съездить с ним на фронт, если он примет приглашение. Зеленский отметил, что важно, чтобы те, кто принимает решение о завершении войны, увидели собственными глазами войну, а не только через социальные сети.

Также президент рассказал о выводе ВСУ из Авдеевки, потерях на войне и назвал диктатора Путина "головорезом". Главные тезисы из выступления Зеленского на Мюнхенской конференции.

Кроме этого, Зеленский заявил, что западные системы ПВО, такие как Patriot, могут сбивать любые российские ракеты. Предоставление достаточного количества систем противовоздушной обороны может помочь вернуть миллионы украинцев домой в Украину.

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