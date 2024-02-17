"Мы вернем домой миллионы украинцев": Зеленский сделал громкое заявление

Сегодня, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции в Мюнхене. Он заявил, что западные системы ПВО могут сбивать все российские системы, что значительно влияет на ситуацию в Украине. Послушать это и другие заявления можно по ссылке на YouTube.
По словам президента, предоставление достаточного количества систем противовоздушной обороны может помочь вернуть миллионы украинцев домой в Украину.
"Некоторые заявляли, что нет эфективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать какие-либо российские ракеты. И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, нащих беженцев. И спасибо вам за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям", - сказал президент.видео дня
Также он добавил, что системы ПВО влияют не только на жизнь гражданских, но и на ситуацию на поле боя. По его словам, российские захватчики быстро отходили с тех территорий, где появлялась хорошая противовоздушная оборона.
"Несправедливо, что живой человек борется с артиллерией", - прокомментировал президент потребность в вооружении на фронте.
Зеленский - последние новости
Как сообщал Главред, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию с рабочим визитом. Глава государства прибыл в ведомство Федерального канцлера Германии в Берлине, где состоялись переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
Также, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Также, в субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Во время своего выступления глава государства прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области. "Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.
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