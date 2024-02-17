О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции: главные тезисы

Президент расскзал о выводе ВСУ из Авдеевки, потерях на войне и назвал диктатора Путина "головорезом".

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Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности в Германии / скриншот

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии.

Зал встретил Зеленского громкими аплодисментами. Трансляцию выступления главы государства можно посмотреть в YouTube Офиса президента.

Главред собрал все самые важные заявления главы государства.

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О выходе ВСУ из Авдеевки

Во время своего выступления глава государства прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.

"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.

О потерях на войне

По словам президента, у страны-агрессора России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.

"Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке - я только что сравнил цифры - один к семи. За смерть одного украинца - смерть семи россиян, такое соотношение. Я не сравниваю это, это трагедия потерять даже одного человека.Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке", - заявил Зеленский.

Он добавил, что с октября 2023 года россияне потеряли в Авдеевке "десятки тысяч людей".

О Путине

Зеленский призвал "не бояться" хозяина Кремля и сделать все возможное, чтобы получить победу над агрессором.

"Нам не нужно бояться поражения Путина — он представляет угрозу для свободных государств. Давайте не будем бояться Путина и разрушим его режим", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что после смерти российского оппозиционера Алексея Навального российского диктатора нельзя воспринимать, как легитимного главу государства.

"После убийства Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать Путина, как легитимного главу российского государства. Он - головорез, который получает власть через коррупцию и насилие", - сказал президент.

По мнению Зеленского, у Путина есть две опции впереди.

"Он должен быть либо на скамье подсудимых в Гааге, либо убит одним из своих подельников, которые сейчас убивают для него", - сказал президент Украины.

О беженцах

Предоставление достаточного количества систем противовоздушной обороны может помочь вернуть миллионы украинцев домой в Украину.

"Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил страны Запада за помощь украинским беженцам.

"Я надеюсь, что беженцы вернутся, мы сделаем для этого всё. И наша экономика сможет быть независимой. Мы развенчаем основной миф, что Украина не может выиграть, мы вернём наши земли", - отметил президент.

О том, когда закончится война

"Пожалуйста, не спрашивайте Украины, когда закончится война. Спрашивайте себя, почему Путин до сих пор в состоянии ее продолжать", – сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопаснгсти.

Также украинский лидер призвал ужесточать санкции против России.

"Зло никогда не победит, когда силы добра объединены и действуют вместе", – убежден Зеленский.

О военной помощи

"Сенаторы должны понять, что совместно быстрее победим Россию. Но и они должны осознать то, что мы все равно победим - с ними или без них", - заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украине будет, чем удивить российских оккупантов на поле боя.

В частности, президент рассказал о развитии отечественного производства дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

"Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии", - сказал он.

Но президент добавил, что "это параллельный путь, пока мы ждем помощи от партнеров".

О Трампе

Президент Украины публично пригласил экс-главу Белого дома Дональда Трампа в Украину. Если американский политик примет приглашение, Зеленский выразил готовность посетить фронт вместе с ним.

"Если Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт", – сказал Зеленский.

"Если у нас будет разговор, о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит эта настоящая война. Не то, что пишут об этом в Instagram, а настоящая война", - добавил он.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

После подписания соглашения президент Франции Эмануэль Макрон отметил, что западные союзники полны решимости быть рядом с Украиной для того, чтобы Россия проиграла эту войну.

Также во время визита Зеленского в Берлин было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Это беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год.

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