УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции: главные тезисы

Анна Ярославская
17 февраля 2024, 12:51
Президент расскзал о выводе ВСУ из Авдеевки, потерях на войне и назвал диктатора Путина "головорезом".
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности в Германии / скриншот

В субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии.

Зал встретил Зеленского громкими аплодисментами. Трансляцию выступления главы государства можно посмотреть в YouTube Офиса президента.

Главред собрал все самые важные заявления главы государства.

видео дня

О выходе ВСУ из Авдеевки

Во время своего выступления глава государства прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области.

"Это профессиональное решение – сохранить наших людей. И для нас это самая главная задача, бережем наших людей, наших воинов", - сказал он.

О потерях на войне

По словам президента, у страны-агрессора России потери в Авдеевке больше в семь раз, чем у Украины.

"Я не могу сказать вам, какое у нас количество пострадавших и жертв. Например, в Авдеевке - я только что сравнил цифры - один к семи. За смерть одного украинца - смерть семи россиян, такое соотношение. Я не сравниваю это, это трагедия потерять даже одного человека.Но вы должны понимать, что происходило в этом маленьком городке", - заявил Зеленский.

Он добавил, что с октября 2023 года россияне потеряли в Авдеевке "десятки тысяч людей".

О Путине

Зеленский призвал "не бояться" хозяина Кремля и сделать все возможное, чтобы получить победу над агрессором.

"Нам не нужно бояться поражения Путина — он представляет угрозу для свободных государств. Давайте не будем бояться Путина и разрушим его режим", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что после смерти российского оппозиционера Алексея Навального российского диктатора нельзя воспринимать, как легитимного главу государства.

"После убийства Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать Путина, как легитимного главу российского государства. Он - головорез, который получает власть через коррупцию и насилие", - сказал президент.

По мнению Зеленского, у Путина есть две опции впереди.

"Он должен быть либо на скамье подсудимых в Гааге, либо убит одним из своих подельников, которые сейчас убивают для него", - сказал президент Украины.

О беженцах

Предоставление достаточного количества систем противовоздушной обороны может помочь вернуть миллионы украинцев домой в Украину.

"Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев", - сказал президент.

Также Зеленский поблагодарил страны Запада за помощь украинским беженцам.

"Я надеюсь, что беженцы вернутся, мы сделаем для этого всё. И наша экономика сможет быть независимой. Мы развенчаем основной миф, что Украина не может выиграть, мы вернём наши земли", - отметил президент.

О том, когда закончится война

"Пожалуйста, не спрашивайте Украины, когда закончится война. Спрашивайте себя, почему Путин до сих пор в состоянии ее продолжать", – сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопаснгсти.

Также украинский лидер призвал ужесточать санкции против России.

"Зло никогда не победит, когда силы добра объединены и действуют вместе", – убежден Зеленский.

О военной помощи

"Сенаторы должны понять, что совместно быстрее победим Россию. Но и они должны осознать то, что мы все равно победим - с ними или без них", - заявил президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украине будет, чем удивить российских оккупантов на поле боя.

В частности, президент рассказал о развитии отечественного производства дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

"Мы начали развивать производство дронов. Мы в позитиве для нас и негативе для РФ удивим их в этом году дронными системами и системами РЭБ. Это наши отечественные технологии", - сказал он.

Но президент добавил, что "это параллельный путь, пока мы ждем помощи от партнеров".

О Трампе

Президент Украины публично пригласил экс-главу Белого дома Дональда Трампа в Украину. Если американский политик примет приглашение, Зеленский выразил готовность посетить фронт вместе с ним.

"Если Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт", – сказал Зеленский.

"Если у нас будет разговор, о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит эта настоящая война. Не то, что пишут об этом в Instagram, а настоящая война", - добавил он.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

После подписания соглашения президент Франции Эмануэль Макрон отметил, что западные союзники полны решимости быть рядом с Украиной для того, чтобы Россия проиграла эту войну.

Также во время визита Зеленского в Берлин было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Это беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Авдеевка Владимир Зеленский Владимир Путин Мюнхенская конференция по безопасности новости Украины новости Украины и мира бои за Авдеевку
Реклама

Главное за день

ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке: Тарнавский рассказал о потерях РФ

ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке: Тарнавский рассказал о потерях РФ

13:39 Украина
ВСУ уничтожили три российских самолета: главнокомандующий раскрыл детали

ВСУ уничтожили три российских самолета: главнокомандующий раскрыл детали

13:14 Украина
Навальный убит: команда российского оппозиционера подтвердила его смерть

Навальный убит: команда российского оппозиционера подтвердила его смерть

12:55 Мир
Все главные новости

Популярное

Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели : заместитель командира 3 ОШБр 16413

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи 9589

Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи

Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют вину 4121

Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют вину

Путин и смерть Навального в нужное время 3056

Путин и смерть Навального "в нужное время"

Последние новости

13:39

ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке: Тарнавский рассказал о потерях РФ

13:36

Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: подробности атаки

13:14

ВСУ уничтожили три российских самолета: главнокомандующий раскрыл детали

12:55

Навальный убит: команда российского оппозиционера подтвердила его смерть

12:52

"Реальная угроза": в ISW дали прогноз нападения РФ на страны НАТО

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:51

О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции: главные тезисы

12:33

"Правильные решения": Шольц рассказал, почему Украина не может получить Taurus

12:15

Надеюсь, что снова буду слышать: Камалия из больницы поблагодарила хирургов

12:15

"Мы вернем домой миллионы украинцев": Зеленский сделал громкое заявление

Реклама
12:10

"Будет либо в Гааге, либо убит": Зеленский спрогнозировал судьбу диктатора ПутинаВидео

12:07

"Путин со своими головорезами": российский социолог раскрыл, что произошло с Навальным

11:43

Эксперт по садоводству рассказал, как привести газон в порядок всего за пару недель

11:27

"Это профессиональное решение": Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки

10:43

Китайский гороскоп на 18 февраля: Тигр - защищайтесь, Коза - поговорите с друзьями

10:40

"Все меньше пригодных позиций для обороны" - Тимочко про бои на Авдеевском направлении

10:38

Авдеевка обошлась кратно дороже, чем Бахмут: пропагандисты РФ в ступоре из-за потерь армии

09:57

Захват Авдеевки не даст преимуществ: ISW о том, куда оккупанты пойдут дальше

09:52

"Нет будущего, спасайте детей": бывший Собчак прокомментировал смерть Навального

09:41

Мощный пожар в России: в Ижевске загорелся ТЦ, где производили дроны - росСМИВидео

09:03

Военная помощь Украине: Конгресс США рассмотрит вопрос не раньше середины марта

Реклама
09:00

Путин - параноик, существование Навального было для него раздражителем - ЭйдманЭксклюзив

08:25

"Сделали все, и даже больше": командир 3 ОШБр Билецкий прокомментировал выход из Авдеевки

08:10

Как диктатор Путин стал пиарщиком Трампамнение

07:36

ВСУ вышли из Авдеевки - Тарнавский

07:35

Только единицы смогут найти хамелеона: загадка, которую надо разгадать за 7 секунд

06:10

Как фракция Путина оказалась в Конгрессемнение

05:34

РФ несет рекордные потери в попытках захватить Авдеевку: деморализация растет - ЦНС

04:50

Кошка делает одно важное действие, если извиняется: как коты чувствуют винуВидео

04:04

Как быстро прочистить засор в раковине: сантехник поделился гениальным методомВидео

03:25

Зачем сыпать соду в унитаз: невероятная хитрость, о которой знают единицы

02:45

"Мій потяг 245": Кричевский перевел на украинский язык еще один свой хит

02:02

Зачем натирать кожаную обувь луком: фокус работает безотказно

01:22

Яркая головоломка по картинке: найдите пять отличий за 15 секунд

00:06

"РФ уже проиграла войну": Макрон пообещал бок о бок стоять с Украиной

16 февраля, пятница
23:42

Как снять суперклей с кожи за минуты: простые способы, которые помогут за минуты

23:07

400 танков и тысячи солдат: Авдеевка становится могильником для РФ - разведка Британии

23:01

Несколько бойцов ВСУ попали в плен: Тарнавский про актуальную ситуацию в Авдеевке

22:55

Почему Россия получает оружие быстрее: Данилов сообщил о плане "Б" для Украины

22:00

Почти 50 тысяч: фаны в бешенстве из-за цен на европейский концерт Адель

21:54

Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Реклама
21:52

Марк Фейгин. Навального убили по приказу Путина, исполняла ФСБВидеоблоги

21:47

Жду гистологию: звезда Мастер Шефа рассказала об образованиях и операции

21:42

В Авдеевке россиян не становится меньше: РФ бросает в мясорубку элиту армии - 3 ОШБр

21:38

Высокая кухня и осень кулинара: рецензия на фильм "Вкус страсти"Видео

21:04

Люди отказываются от уксуса из-за более эффективного средства для удаления накипи

21:01

"Критический момент": в США готовят новое решение о помощи Украине

20:57

"Время идет. Часы тикают": Байден использовал Навального, чтобы надавить на Конгресс

20:06

"Таких потерь, как в Авдеевке, ещё нигде не имели": заместитель командира 3 ОШБр

20:05

"Не переоценивайте Россию и недооценивайте Украину": Столтенберг сделал важное заявление

19:44

"Есть важная миссия": в Генштабе оценили возможность вывода войск из Авдеевки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять