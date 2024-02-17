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"Будет либо в Гааге, либо убит": Зеленский спрогнозировал судьбу диктатора Путина

Анна Ярославская
17 февраля 2024, 12:10
После убийства Алексея Навального Путина нельзя воспринимать, как легитимного главу российского государства, считает Зеленский.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский назвал Путина "головорезом" и спрогнозировал его судьбу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после смерти российского оппозиционера Алексея Навального российского диктатора нельзя воспринимать, как легитимного главу государства. Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский назвал Путина "головорезом".

"После убийства Алексея Навального было бы абсурдно воспринимать Путина, как легитимного главу российского государства. Он - головорез, который получает власть через коррупцию и насилие", - сказал президент.

видео дня

По мнению Зеленского, у Путина есть две опции впереди.

"Он должен быть либо на скамье подсудимых в Гааге, либо убит одним из своих подельников", - сказал Зеленский.

Смотрите видео - Что сказал Зеленский и Путине в Мюнхене:

Скриншот

Смерть Навального - что известно

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Об этом 16 февраля сообщило тюремное ведомство по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как пишут российские пропагандистские СМИ, у Навального внезапно оторвался тромб.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств о его настоящей смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть российского оппозиционного политика. Зеленский заявил, что Путин должен понести ответственность за смерть Навального.

Руководители ведущих институтов Европейского Союза также отреагировали на смерть Алексея Навального. Они заявили, что за его смерть несет ответственность российский режим.

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