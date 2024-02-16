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"Путин боится инакомыслия": ЕС обвиняет российский режим в смерти Навального

Руслана Заклинская
16 февраля 2024, 17:27
Руководители главных институтов ЕС прокомментировали сообщение о смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.
'Путин боится инакомыслия': ЕС обвиняет российский режим в смерти Навального
ЕС возлагает ответственность за смерть Навального на Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Руководители ведущих институтов Европейского Союза убеждены, что российский режим несет ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального. Об этом руководители Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета написали в своих официальных аккаунтах в Twitter (Х).

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает смерть Навального доказательством того, что Путин и его режим стремятся подавить любое высказывание несогласия собственного народа. Она призвала объединиться в борьбе за свободу всех, кто против автократии.

"Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии", - написала Урсула фон дер Ляйен.

видео дня

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает полную ответственность за эту трагическую смерть на российский режим.

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес наивысшую жертву. ЕС считает российский режим единственным ответственным за эту трагическую смерть. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых темных условиях. Гибнут бойцы. Но борьба за свободу никогда не заканчивается", - отметил Шарль Мишель.

Выражая соболезнования семье Навального, руководитель Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что именно "Россия забрала жизнь Навального".

"Прискорбны смертью лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не достоинство. Его борьба за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми", - написала Мецола.

Смерть Алексея Навального в тюрьме

Напомним, в пятницу, 16 февраля, стало известно, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Его смерть зафиксировали после прогулки, когда он внезапно потерял сознание. Врачи скорой помощи не смогли его спасти. Российское тюремное ведомство подтвердило факт смерти и начало расследование. Пропагандистские СМИ утверждают, что у Навального оборвался тромб.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин должен понести ответственность за смерть Навального в российской тюрьме. Зеленский отметил, "Путин всегда убивает, он сам по себе и есть война. Он не остановится, его можно только остановить, и только всем вместе, в сотрудничестве".

Кроме этого, президенты, премьеры и главы разных стран выразили свое сочувствие и осудили российский режим за смерть Навального. Лидеры Латвии, Великобритании, ФРГ, Франции, НАТО и Евросовета требуют расследования этого случая.

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