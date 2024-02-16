'Путин боится инакомыслия': ЕС обвиняет российский режим в смерти Навального

Руководители главных институтов ЕС прокомментировали сообщение о смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

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ЕС возлагает ответственность за смерть Навального на Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Руководители ведущих институтов Европейского Союза убеждены, что российский режим несет ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального. Об этом руководители Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета написали в своих официальных аккаунтах в Twitter (Х).

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает смерть Навального доказательством того, что Путин и его режим стремятся подавить любое высказывание несогласия собственного народа. Она призвала объединиться в борьбе за свободу всех, кто против автократии.

"Путин не боится ничего больше, чем инакомыслие собственного народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии", - написала Урсула фон дер Ляйен.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС возлагает полную ответственность за эту трагическую смерть на российский режим.

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес наивысшую жертву. ЕС считает российский режим единственным ответственным за эту трагическую смерть. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых темных условиях. Гибнут бойцы. Но борьба за свободу никогда не заканчивается", - отметил Шарль Мишель.

Выражая соболезнования семье Навального, руководитель Европарламента Роберта Мецола подчеркнула, что именно "Россия забрала жизнь Навального".

"Прискорбны смертью лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не достоинство. Его борьба за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми", - написала Мецола.

Смерть Алексея Навального в тюрьме

Напомним, в пятницу, 16 февраля, стало известно, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии. Его смерть зафиксировали после прогулки, когда он внезапно потерял сознание. Врачи скорой помощи не смогли его спасти. Российское тюремное ведомство подтвердило факт смерти и начало расследование. Пропагандистские СМИ утверждают, что у Навального оборвался тромб.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин должен понести ответственность за смерть Навального в российской тюрьме. Зеленский отметил, "Путин всегда убивает, он сам по себе и есть война. Он не остановится, его можно только остановить, и только всем вместе, в сотрудничестве".

Кроме этого, президенты, премьеры и главы разных стран выразили свое сочувствие и осудили российский режим за смерть Навального. Лидеры Латвии, Великобритании, ФРГ, Франции, НАТО и Евросовета требуют расследования этого случая.

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