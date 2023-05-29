"Жирная свинья приезжай, будем тебя…": Пригожин открыто угрожает соратнице Навального

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь показала переписку с Евгением Пригожиным, где тот угрожает ей.

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Евгений Пригожин, Любовь Соболь / Коллаж Главред, фото скриншот, twitter.com/SobolLubov

Соратница оппозиционера Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь опубликовала скрин сообщения от главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Соболь сообщила, что главарь боевиков Пригожин ей угрожает в личной переписке.

"У Пригожина жену тоже Любой зовут. Интересно, она не ревнует, что ее муж столько внимания мне и Стрелкову уделяет? В вотсапе валентинки шлет… Ты мне не нравишься, Женя, смирись уже, ну", - написала она на своей странице в Twitter.

Пригожин якобы пишет Соболь, чтобы та вернулась в РФ и обозвал ее "жирной свиньей".

Соболь показала угрозы Пригожина в переписке / скриншот

Скандал между Пригожиным и Соболь - что известно

Главарь боевиков Евгений Пригожин в еще в октябре 2021 года подал заявление в полицию на Любовь Соболь за клевету. В заявлении указано, что бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" в одном из роликов на YouTube якобы сообщает ложь о нем, а также приводит информацию, порочащую его честь и подрывающую репутацию.

В 2022 году суд призвал Соболь выплатить Пригожину 350 тысяч рублей в качестве компенсации якобы морального ущерба.

Как говорится в расследовании французского журнала Paris Match, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовал слежку за юристкой Любовью Соболь и ее семьей, потратив на это более 11 млн рублей.

Что заявлял Пригожин о Бахмуте

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

Смотрите видео о том, как Пригожин сдает всех в РФ:

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