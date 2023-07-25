"Политзаключенный": Навальный опозорился заявлением насчет ареста Гиркина

Игоря Стрелкова арестовали из-за критики Сергея Шойгу и Владимира Путина, уверен Алексей Навальный.

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Алексей Навальный оценил арест Игоря Стрелкова / Коллаж: Главред, Фото: Instagram/navalny, скриншот

Отбывающий наказание по сфабрикованному делу российских оппозиционер Алексей Навльный заявил о том, что арестованный бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) является политзаключенным.

Он считает, что задержание бывшего офицера ФСБ "Стрелка" - незаконно. Об этом Навальный написал в Telegram.

"Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому бессмысленному и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным", — уверен бывший глава ФБК.

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При этом он напомнил, что ранее Гиркин был осужден судом Нидерландов по делу о крушении на Донбассе Боинга с пассажирами на борту.

"В любом случае факт убийства 298 пассажиров "Боинга" должен быть расследован Россией, а все виновные - понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда", — отметил Навальный.

Вместе с тем он уточнил, что на сегодня Стрелков арестован по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме.

"Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина. Стрелков стал жертвой своей собственной власти и не стоит над этим злорадствовать, потому что это означает публично поддерживать беззаконие", — добавил он.

Бывший так называемый "министр обороны" российских террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 21 июля был задержан в Москве. В его квартире силовики провели обыски. По словам жены Гиркина, ему инкриминируют терроризм.

Позже стало известно, что Гиркина задержали после доноса, который написал бывший депутат из Ярославля, вагнеровец Дмитрий Петровский.

Ранее Навальный заявил, что уже признает границы Украины вместе с Крымом. Алексей Навальный высказался за выплату Украине компенсации за ущерб, причиненный РФ.

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