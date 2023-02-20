Забыл про "бутерброд": Навальный уже признает границы Украины вместе с Крымом

Алексей Навальный высказался за выплату Украине компенсации за ущерб, причиненный РФ.

Алексей Навальный / instagram/navalny

Отбывающий наказание по сфабрикованному делу российских оппозиционер Алексей Навльный заявил о необходимости признания границ Украины в пределах 1991 года вместе с Крымом (в момент объявления независимости, — ред.).

Об этом он написал в принципах своей политической платформы, которые публикует издание "Медуза"

"Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", — уверен российский оппозиционер.

видео дня

При этом он также высказался за прекращение войны РФ против Украины. Он считает, что нужно "оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ, прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины".

По его мнению, РФ также должна выплатить Украине компенсацию за ущерб, причиненный войной.

"Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации", — предложил оппозиционер РФ.

Навальный уверен, что этого можно добиться лишь после "демонтажа режима Путина и его диктатуры, в идеале — через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания".

Позиция Навального по Крыму

Напомним, после захвата РФ Крыма в 2014 году Навальный заявил, что Крым должен остаться в составе России. "Крым - это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать...", – говорил он.

"Я считаю, что, несмотря на то что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, реалии таковы, что Крым сейчас является частью Российской Федерации. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя", — подчеркивал оппозиционер РФ.

Навальный выражал уверенность, что Крым "останется частью России, и никогда в обозримом будущем больше не станет частью Украины".

Добавим, что это заявление Навального стало причиной массовой критики и мемов в его адрес.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Киева.

По его словам, если ВСУ нанесут удары из GLSDB по российским войскам в захваченном Крыму, Москва в ответ, мол, "применит все виды оружия".

В свою очередь директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец полагает, что Украина может наносить удары по военным объектам РФ при помощи беспилотника Ту-141.

По его словам, у Киева есть оружие, способное проникать на территорию врага на глубине 300 км.

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Читайте еще: