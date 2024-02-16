Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы

Зеленский отметил, что российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме убил российский диктатор Владимир Путин.

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Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть известного российского оппозиционера Алексея Навального в российской тюрьме. По словам Зеленского, Путин должен понести ответственность за свои действия. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом 16 февраля.

"Путин всегда убивает, он сам по себе и есть война. Он не остановится, его можно только остановить, и только всем вместе, в сотрудничестве". Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных, из-за одного этого существа. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Именно поэтому он не должен сохранить ничего. Он все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", - сказал Зеленский.

Смотрите видео о том, как Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального:

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Фото: скриншот

Что говорят в Офисе президента

В своем посте в Телеграме, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что для Путина жизнь россиян не имеет значения.

"Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему (Путину - ред.) нельзя", - написал Андрей Ермак.

По его словам, единственный язык, который понимает президент государства-агрессора - сила.

Смерть Навального - что известно

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный умер в исправительной колонии, сообщает УФСИН (тюремное ведомство) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По информации "придворного" журналиста Андрея Колесникова, который ссылается на пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова, сам глава Кремля уже знает о смерти Навального.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала, что у соратников оппозиционного лидера нет доказательств о его настоящей смерти.

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