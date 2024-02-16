'Россияне простреливают все': в DeepState назвали критические позиции ВСУ в Авдеевке

Оккупанты простреливают абсолютно весь город и все позиции ВСУ, сообщил Роман Погорелый.

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Позиции ВСУ находятся в критической зоне / коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Соучредитель DeepState Роман Погорелый считает, что вопрос Авдеевки - это вопрос времени. Россияне не прекращают огонь и наступление.

"Сейчас в Авдеевке очень сложная ситуация. Вопрос Авдеевки - это вопрос времени. Потому, что враг сравнивает с землей абсолютно все, от зданий до позиций наших бойцов. Оккупанты делают это с помощью КАБов. Авдеевка и окрестности уничтожаются безбожно. Удерживать некоторые позиции даже уже нет смысла, и бойцы вынуждены оттуда выходить. Есть большой вопрос: а что после Авдеевки, как готовятся оборонительные фортификационные сооружения?" - отметил Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".

По словам соучредителя Погорелого, россияне уже имеют полный огневой контроль.

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"Заезд и выезд из Авдеевки - это какая-то лотерея. Оккупанты простреливают абсолютно все. Позиция "Зенит" уже под контролем врага. Россияне суют на Ласточкино, там внутри остается район Химик. Оккупанты и там концентрируют силы, чтобы лезть уже туда. Россияне уже не имеют тактики. Там, где они могут, они просто штурмуют беспрестанно. Россияне продолжают стягивать в Авдеевку живую силу и технику", - добавил Погорелый.

Ситуация в Авдеевке: последние новости

Напомним, что Третья штурмовая бригада сообщила, что в Авдеевке бойцы в полном окружении, но удается прорвать кольцо. 110-я отдельная механизированная бригада, которая держит Авдеевку с начала полномасштабной войны, отмечает, что противник бросает колоссальные силы.

В ВСУ сообщили, что Авдеевка не в оперативном окружении. Эвакуация из Авдеевки и обеспечение бойцов Сил обороны Украины действительно затруднены, оккупанты агрессора РФ усилили штурмы. Эвакуация и обеспечение войск усложнились.

Боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке. Виктор Беляк отметил, что во время отступления с позиций в районе "Зенит" погибло много украинских бойцов. Украинские войска ждут полной эвакуации из города, однако "командование ее оттягивает".

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