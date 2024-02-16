УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Россияне простреливают все": в DeepState назвали критические позиции ВСУ в Авдеевке

Юлия Закрепа
16 февраля 2024, 13:58
Оккупанты простреливают абсолютно весь город и все позиции ВСУ, сообщил Роман Погорелый.
'Россияне простреливают все': в DeepState назвали критические позиции ВСУ в Авдеевке
Позиции ВСУ находятся в критической зоне / коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Соучредитель DeepState Роман Погорелый считает, что вопрос Авдеевки - это вопрос времени. Россияне не прекращают огонь и наступление.

"Сейчас в Авдеевке очень сложная ситуация. Вопрос Авдеевки - это вопрос времени. Потому, что враг сравнивает с землей абсолютно все, от зданий до позиций наших бойцов. Оккупанты делают это с помощью КАБов. Авдеевка и окрестности уничтожаются безбожно. Удерживать некоторые позиции даже уже нет смысла, и бойцы вынуждены оттуда выходить. Есть большой вопрос: а что после Авдеевки, как готовятся оборонительные фортификационные сооружения?" - отметил Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".

По словам соучредителя Погорелого, россияне уже имеют полный огневой контроль.

видео дня

"Заезд и выезд из Авдеевки - это какая-то лотерея. Оккупанты простреливают абсолютно все. Позиция "Зенит" уже под контролем врага. Россияне суют на Ласточкино, там внутри остается район Химик. Оккупанты и там концентрируют силы, чтобы лезть уже туда. Россияне уже не имеют тактики. Там, где они могут, они просто штурмуют беспрестанно. Россияне продолжают стягивать в Авдеевку живую силу и технику", - добавил Погорелый.

Ситуация в Авдеевке: последние новости

Напомним, что Третья штурмовая бригада сообщила, что в Авдеевке бойцы в полном окружении, но удается прорвать кольцо. 110-я отдельная механизированная бригада, которая держит Авдеевку с начала полномасштабной войны, отмечает, что противник бросает колоссальные силы.

В ВСУ сообщили, что Авдеевка не в оперативном окружении. Эвакуация из Авдеевки и обеспечение бойцов Сил обороны Украины действительно затруднены, оккупанты агрессора РФ усилили штурмы. Эвакуация и обеспечение войск усложнились.

Боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке. Виктор Беляк отметил, что во время отступления с позиций в районе "Зенит" погибло много украинских бойцов. Украинские войска ждут полной эвакуации из города, однако "командование ее оттягивает".

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка ВСУ вторжение России бои за Авдеевку
Реклама

Главное за день

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцы

14:53 Мир
Вызов для ЕС: в Bloomberg назвали сценарий для Украины в случае блокады помощи от США

Вызов для ЕС: в Bloomberg назвали сценарий для Украины в случае блокады помощи от США

14:18 Мир
Алексей Навальный умер в русской тюрьме

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

13:28 Мир
Все главные новости

Популярное

Полное фиаско: Киркорова вывернуло от увиденного в оккупированной Горловке 40564

Полное фиаско: Киркорова вывернуло от увиденного в оккупированной Горловке

Меня уже посадили : Алексея Панина арестовали в РФ 2778

"Меня уже посадили": Алексея Панина арестовали в РФ

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая 1962

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ 1893

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ

Последние новости

14:56

Попробовать все из жизни Брэда Питта: молодая возлюбленная переехала к актеру

14:53

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцыВидео

14:44

Весенее равноденствие 2024: когда будет увеличиваться световой день

14:38

Защитники Купянска получили очередной внедорожник Nissan X-Trail от Favbet Foundation

14:30

Лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут: тренер показала, как быстро похудетьВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:18

Вызов для ЕС: в Bloomberg назвали сценарий для Украины в случае блокады помощи от США

13:58

"Россияне простреливают все": в DeepState назвали критические позиции ВСУ в Авдеевке

13:49

"Не вызывайте сантехника": блогер показал, как пробить засор при помощи пальцаВидео

13:29

Что будет, если оставить масляный обогреватель на ночь: 6 важных правил, которые нужно знать

Реклама
13:28

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

13:25

"Дорога усеяна нашими трупами": боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке

13:08

Буданов сказал, что Украине нужно для победы над Россией

13:07

"Ему осталось недолго": Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма

12:54

590 млн в госбюджет и 187,5 млн для ВСУ: в BROCARD отчитались о результатах 2023 года новости компании

12:49

Украинский музыкант отменил концерты и отправился на фронтВидео

12:31

Угроза нападения России на НАТО: у Байдена раскрыли позицию Путина

12:19

Приезжать в Донецк и преподавать: путинский холуй Безруков "подлизнул" Кремлю

12:14

Почему нельзя спать на двух подушках: какую беду это может навлечь

12:13

Земля и стаканчики с водой не нужны: как вырастить зеленый лук дома

12:10

"Начинаются два важных дня": Зеленский прибыл с визитом в Германию

Реклама
11:58

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмоваяВидео

11:56

Перевод часов на летнее время 2024: когда и в какую сторону крутить стрелки

11:55

Это лучший мясной рецепт: готовим свиные крученики с грибами

11:33

Замена Сырского на Залужного: в Госдепе назвали сценарий для Украины

11:05

Страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины - Politico

10:58

Температура до +12 и дожди: синоптик сказал, где в выходные будет теплее всего

10:55

Пересчет пенсий в Украине: кому повезет и как это будут делать

10:45

Два года для Украины и конец запасов РФ: в Forbes сделали прогноз о войне на истощение

10:43

Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая запрещает ее выкладывать в соцсети

10:11

Такого не было даже в Бахмуте: РФ бьет фосфором и десятками КАБов по ВСУ в АвдеевкеВидео

10:07

Китайский гороскоп на 17 февраля: Дракону - уныние, Коню - сильная уверенность

09:57

В ISW рассказали о планах наступления оккупантов на Запорожье

09:49

Гороскоп на завтра 17 февраля 2024: Близнецам просить о помощи, Весам - давление

09:40

Только 2% людей могут обнаружить черепаху: головоломку нужно решить за 10 секунд

09:40

Что происходит у Авдеевки и на левобережье Херсонщины: в Генштабе раскрыли детали

08:58

"Продвинуться дальше": в ISW дали прогноз, что будет в случае захвата Авдеевки

08:51

Украину не позовут в НАТО в 2024 году — Госдеп США

08:10

Морской бой складывается в пользу Украинымнение

08:01

Судьба Авдеевки решится в ближайшие 48 часов - экс-командир "Айдара"

07:54

Военная помощь Украине: Палата представителей США не одобрила закон и ушла на каникулы

Реклама
07:35

Только гений за 12 секунд догадается, какое животное на рисунке: загадка с "изюминкой"

07:22

РФ действует как в Бахмуте: в ISW оценили риск окружения Авдеевки оккупантами

06:44

Ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая: в ВСУ рассказали о ситуации в городе

06:10

Способен ли Трамп сдать Украину?мнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у настоящей совы: надо найти опечатку

05:30

Из 13 БДК осталось 8: последствия ударов ВСУ по флоту России в Черном море

04:48

Как вывести пятна с белых кроссовок: 5 средств, которые спасут обувь

04:15

"Меня уже посадили": Алексея Панина арестовали в РФ

03:45

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ

03:17

Чего боятся колорадские жуки: чем опрыскивать кусты и что посадить рядом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять