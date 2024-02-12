Угроза нового наступления на Лиманском направлении: военный предупредил о планах РФ

На Лиманском направлении воюют именно регулярная российская армия, контрактники, которые проходили соответствующую подготовку.

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На фронте обостряется ситуация / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, скриншот: deepstatemap

Начальник службы связей с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант Сергей Дибров заявил, что сейчас погодные условия на фронте не способствуют активному движению оккупантов на Лиманском направлении. Однако, страна-агрессор Россия готовится к новому наступлению.

"Сейчас на Лиманском направлении ситуация немного спокойнее, чем обычно. Это означает, что продолжаются обстрелы, попытки штурмовать, но они не происходят с утра до ночи. То есть враг пытается чего-то достичь, но скорее всего готовит новое более мощное наступление и готовит для этого силы. Кроме того, погодные условия сейчас не очень благоприятны для того, чтобы куда-то двигаться и что-то пытаться отбить. Поэтому скорее всего у нас такая оперативная климатическая пауза", - рассказал военный в эфире телеканала "Еспресо".

Дибров добавил, что на их направлении воюют именно регулярная российская армия, контрактники, которые проходили соответствующую подготовку и находятся под руководством кадровых офицеров.

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"Поэтому это действительно серьезный враг - это не частные военные компании, не штрафные роты, батальоны, "Шторм" и так далее. Это та самая вторая армия мира классического ее исполнения, то есть российские контрактники", - резюмировал Сергей Дибров.

Ситуация на фронте: последние новости

Напомним, что аналитики прогнозируют, что Авдеевке грозит окружение в "ближайшие дни или недели". По данным Института изучения войны, российские военные смогли продвинуться вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и на восток от Невельского.

Россияне смогли продвинуться вперед в районе Авдеевки. Цель врага заключается в перерезании главной линии снабжения украинских военных в Авдеевке. Александр Тарнавский отметил, что российские войска стали чаще использовать группы бронетехники.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте. Он отметил, что сейчас ситуация на линии фронта очень сложная. Если страны Запада не увеличат объемы поставок оружия в Украину - последствия могут быть ужасными.

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