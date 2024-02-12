Авдеевке грозит окружение в 'ближайшие дни или недели' - BILD

В то же время у Украины есть проблемы с личным составом - его не хватает, потому атаки оккупантов отражают беспилотники.

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Силам ВСУ в Авдеевке приходится очень тяжело / Колаж: Главред, фото: facebook.com / Віталій Барабаш, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Российские оккупанты могут захватить Авдеевку "в ближайшие дни или недели", уверен аналитик BILD Юлиан Рёпке. А OSINT-сообщество DeepState информирует о продвижении захватчиков по южным и северным окрестностям города.

Где продвинулись русские - данные DeepState

Враг продвинулся на севере и юге Авдеевки. Экспертами уточнен район Нововодяного и Клещиевки.

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Фото: DeepState

К слову, по данным Института изучения войны, российские военные смогли продвинуться вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского.

Положение ВСУ в Авдеевке становится критическим

Авдеевке грозит окружение. Как отмечает Рёпке, российские войска успешно продвигаются в Авдеевке по двум направлениям (отмечены жёлтым): на юго-востоке и в центре города.

Положение становится критическим для украинских защитников, констатирует он. Особенно опасна ситуация в центре, где ВС РФ осталось около 200 метров до одного из последних путей снабжения группировки ВСУ.

Фото: BILD

"Есть ещё одна дорога к югу, но и там российские позиции находятся в сотнях метров, на подступах к селу Северное. Если эти пути перережут, город будет окружён и падёт. Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели", - написал Рёпке.

По его подсчётам, ширина остающегося у ВСУ коридора между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 км.

Авдеевка повторяет судьбу Бахмута

Несмотря на ухудшение ситуации, командование ВСУ не собирается оставлять город, поэтому он повторяет судьбу Бахмута, добавил Рёпке. По его словам, ВС РФ успешно наступают благодаря преимуществу над ВСУ в артиллерии. Сейчас оно составляет примерно 5:1.

Россия активно использует артиллерию калибра 152 и 122 мм, РСЗО "Град" и миномёты.

Кроме того, российское превосходство ощутимо и в воздухе. С самолётов сбрасывают тяжёлые фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500. У Украины, отмечает Рёпке, нет средств ПВО для отражения этих ударов. ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники.

Ситуация в Авдеевке - последние заявления от ВСУ

Накануне в Сухопутных войсках отчитались о тяжелых боях в Авдеевке, в ходе которых враг пытается захватить ключевые логистические пути Вооруженных Сил Украины.

В течение ближайших недель или даже дней может возникнуть вопрос о развертывании дополнительных военных сил в городе или отступлении из города, подтвердил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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