Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

В Сухопутных войсках отметили, что оборона Авдеевки важна для сдерживания российских войск, которые могли бы быть применены на других направлениях.

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В Сухопутных войсках рассказали о боях за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, deepstatemap.live

В городе Авдеевка продолжаются тяжелые бои, в ходе которых враг пытается захватить ключевые логистические пути Вооруженных Сил Украины. В течение ближайших недель или даже дней может возникнуть вопрос о развертывании дополнительных военных сил в городе или отступлении из Авдеевки. Однако несмотря на это, ВСУ продолжают героически защищать город. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

По его словам, оборона Авдеевки основывается на использовании тактики и стратегии, детальном изучении ситуации на поле боя, понимании общего контекста, а также на использовании имеющихся у Украины сил и средств.

Тимочко отметил, что вопрос о защите Авдеевки, выводе войск или их усилении возник в тот день, когда украинская разведка получила информацию, что враг собирается атаковать город. Тогда было принято решение защищать его.

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"Оборона Авдеевки была и остается успешной. В то же время информация вокруг ситуации в городе очень часто является противоречивой и используется противником для информационных вбросов. Некоторые наши политики также иногда могут или нагнетать панику вокруг Авдеевки, или же создавать какую-то эйфорию", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

По словам Тимочко, все возможные кризисные ситуации были предусмотрены, поскольку оборона города продолжается уже четвертый месяц.

"Если встанет вопрос необходимости оставить Авдеевку, Вооруженные Силы сделают это. Наши войска неоднократно это делали, и очень часто возвращали обратно территорию. Если встанет выбор: сохранение жизни людей или территории, конечно предпочтение будет отдано сохранению жизней - так было всегда", - подчеркнул он.

Тимочко добавил, что те, кто отвечают за оборону Авдеевки и координируют силы, обеспечение и логистику на этом направлении, имеют ряд планов относительно действий в конкретных ситуациях. Тот факт, что до сих пор россиянам не удалось ни окружить наши войска, ни отбросить их, ни отсечь внутри Авдеевки на отдельные сектора, свидетельствует о том, что оборона города хорошо организована и успешно продолжается.

"Если же возникнет решение оставить Авдеевку, то оно будет согласованным и принятым на уровне Ставки Главнокомандующего и будет единственно правильным на тот момент", - подчеркнул Тимочко.

Кроме того, по его словам, проведение оборонительной операции в Авдеевке имеет стратегическое значение для сдерживания многочисленных российских подразделений. Россияне могли бы их привлечь на других направлениях, поскольку, кроме Авдеевки, напряженная ситуация есть на Лимано-Купянском направлении, вблизи Угледара, Роботино, Крынок и на левом берегу Днепра.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска наступают большими силами, и существуют риски потери Авдеевки. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, оккупанты пытаются прорваться в город и снова атакуют коксохимический завод.

Бригадный генерал Александр Тарнавский раскрыл цели российских оккупантов на Авдеевском направлении. Командующий чОСУВ "Таврия" отметил, что россияне стремятся установить контроль над украинской логистикой.

Войска Российской Федерации пока не могут окружить и захватить Авдеевку, заявил Дмитрий Рюмшин, командир 47-й Отдельной механизированной бригады. Украинские войска удерживают оборону, а российские силы несут тяжелые потери.

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