УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

Юрий Берендий
11 февраля 2024, 21:10
В Сухопутных войсках отметили, что оборона Авдеевки важна для сдерживания российских войск, которые могли бы быть применены на других направлениях.
Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город
В Сухопутных войсках рассказали о боях за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, deepstatemap.live

В городе Авдеевка продолжаются тяжелые бои, в ходе которых враг пытается захватить ключевые логистические пути Вооруженных Сил Украины. В течение ближайших недель или даже дней может возникнуть вопрос о развертывании дополнительных военных сил в городе или отступлении из Авдеевки. Однако несмотря на это, ВСУ продолжают героически защищать город. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

По его словам, оборона Авдеевки основывается на использовании тактики и стратегии, детальном изучении ситуации на поле боя, понимании общего контекста, а также на использовании имеющихся у Украины сил и средств.

Тимочко отметил, что вопрос о защите Авдеевки, выводе войск или их усилении возник в тот день, когда украинская разведка получила информацию, что враг собирается атаковать город. Тогда было принято решение защищать его.

видео дня

"Оборона Авдеевки была и остается успешной. В то же время информация вокруг ситуации в городе очень часто является противоречивой и используется противником для информационных вбросов. Некоторые наши политики также иногда могут или нагнетать панику вокруг Авдеевки, или же создавать какую-то эйфорию", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

По словам Тимочко, все возможные кризисные ситуации были предусмотрены, поскольку оборона города продолжается уже четвертый месяц.

"Если встанет вопрос необходимости оставить Авдеевку, Вооруженные Силы сделают это. Наши войска неоднократно это делали, и очень часто возвращали обратно территорию. Если встанет выбор: сохранение жизни людей или территории, конечно предпочтение будет отдано сохранению жизней - так было всегда", - подчеркнул он.

Тимочко добавил, что те, кто отвечают за оборону Авдеевки и координируют силы, обеспечение и логистику на этом направлении, имеют ряд планов относительно действий в конкретных ситуациях. Тот факт, что до сих пор россиянам не удалось ни окружить наши войска, ни отбросить их, ни отсечь внутри Авдеевки на отдельные сектора, свидетельствует о том, что оборона города хорошо организована и успешно продолжается.

"Если же возникнет решение оставить Авдеевку, то оно будет согласованным и принятым на уровне Ставки Главнокомандующего и будет единственно правильным на тот момент", - подчеркнул Тимочко.

Кроме того, по его словам, проведение оборонительной операции в Авдеевке имеет стратегическое значение для сдерживания многочисленных российских подразделений. Россияне могли бы их привлечь на других направлениях, поскольку, кроме Авдеевки, напряженная ситуация есть на Лимано-Купянском направлении, вблизи Угледара, Роботино, Крынок и на левом берегу Днепра.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска наступают большими силами, и существуют риски потери Авдеевки. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, оккупанты пытаются прорваться в город и снова атакуют коксохимический завод.

Бригадный генерал Александр Тарнавский раскрыл цели российских оккупантов на Авдеевском направлении. Командующий чОСУВ "Таврия" отметил, что россияне стремятся установить контроль над украинской логистикой.

Войска Российской Федерации пока не могут окружить и захватить Авдеевку, заявил Дмитрий Рюмшин, командир 47-й Отдельной механизированной бригады. Украинские войска удерживают оборону, а российские силы несут тяжелые потери.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка
Реклама

Главное за день

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

21:50 Украина
Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

21:10 Украина
Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

19:32 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:50

Как увеличить себе пенсию: несложные трюки

21:50

Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

21:17

В Украине хотят поменять правила отпусков для всех: как планируют "закрутить гайки"

21:10

Угроза отступления из Авдеевки: в Сухопутных войсках рассказали о боях за город

21:09

Львовская опера "отменила" украинскую певицу, которая выступала с россиянами

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
21:04

Гороскоп Таро з 12 по 18 февраля: у кого на этой неделе все сложится лучшим образом

20:16

Лунный календарь на 12 февраля: для чего не подходит этот день

20:00

Оккупанты на Донбассе построили из 2 тысяч вагонов "стену"-поезд против ВСУ - Deep State

19:32

Украину накрывает серьезная непогода: синоптики предупреждают об опасности

Реклама
19:19

Оккупанты запустили ИПСО о Сырском: ищут его родственников в России

19:13

"Рюрик! Нас обманули! Гитлер!": о чем бормотал пациент Путинмнение

19:04

Безусый юнец: Евгений Клопотенко удивил архивными фотами из своей юности

18:58

Вызвало панику у россиян: Игнат прокомментировал появление фото с "украинским" F-16

18:33

Орбан предлагает превратить Украину в "буферную зону"

18:32

Поощрение России к агрессии против НАТО: в Альянсе ответили на заявление Трампа

18:13

Госпожа на кухне: какие продукты всегда должны быть дома - простые ответы

18:00

Почему копилки в виде свиньи: выбор на нее пал не случайноВидео

17:45

Единственная дочь Кузьмы Скрябин раскрыла подробности смерти матери артиста

17:41

Вот, что будет если поставить теплый суп в холодильник: неожиданный ответ

17:05

Данилов сделал неутешительный прогноз о ситуации на фронте: что известно

Реклама
17:02

Никакой горечи: как приготовить лук, чтобы он был сладким и нежным

16:49

"Дам только один комментарий": блогерка Шаманская заподозрила певицу Тринчер в плагиате

16:08

Это остановит врага: полковник ВСУ оценил продвижение РФ на важном направлении

16:06

"У нас есть равенство с РФ по дронам-камикадзе": глава Минцифры высказался о БПЛА

15:58

Женщина призналась мужу в измене: его реакция вызвала у нее ступор

15:52

ГПСУ порвала российский флаг во время штурма оккупантов: эпичные кадрыВидео

15:25

Для чего в супер клей добавляют соду: способ, о котором знает далеко не каждый

15:17

Самая главная цель для врага: в ВСУ оценили угрозу наступления на Харьков

15:15

Лилия Ребрик на последних сроках беременности снялась в дерзком луке

15:01

У Путина выдали новое циничное заявление о переговорах с Украиной

14:51

Наев узнал о своем увольнении из СМИ: генерал сделал заявление

14:42

Удары по Крыму и "мосту Путина": в ВСУ раскрыли решительные планы

14:01

Любовный гороскоп с 12 по 18 февраля: что ждет каждый знак в День святого Валентина

13:58

"Будет сложно": Романенко раскрыл успехи и неудачи Сырского на фронте

13:52

Маск снова оскандалился поддержкой оккупантов: настаивает, что Крым - "российский"

13:50

Церковный праздник 12 февраля: почему в этот день нужно мириться

13:48

Путин может напасть на 4 страны: глава Мюнхенской конференции раскрыл планы РФ

13:14

Боец ВСУ о мобилизации: "Люди не понимают, насколько драматична ситуация"

12:58

"Шахеды" массово запустили с двух направлений: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

12:54

Трамп обратился к Сенату и разразился "условием" о помощи Украине

Реклама
12:40

Только гений найдет лицо в тарелке за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых сообразительных

12:15

Похудел до костей: история мариупольского защитника, пережившего "концлагеря" в РФ

12:13

Не alyona alyona & Jerry Heil: Кондратюк назвал своего любимчика Нацотбора-2024Видео

12:04

В ВСУ назвали сценарий, при котором войска РФ могут окружить Авдеевку

11:59

"Ситуация напряженная": генерал назвал территории, куда оккупанты бросили все силы

11:48

Такой же, как в Макдональдсе: готовим легендарный сладкий пирог с вишней

11:22

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: кому повезет с деньгами

11:12

Юный сын Андрея Шевченко решил принять украинское гражданство - СМИ

11:10

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Козерогам - ненужные расходы, Рыбам - конфликты

10:53

Российский политтехнолог раскрыл сценарий падения режима Путина

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять