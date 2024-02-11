В ВСУ назвали сценарий, при котором войска РФ могут окружить Авдеевку

Если оккупационные войска агрессора России выйдут к артерии поставок в Авдеевке, которая проходит западнее коксохимического завода, снабжение и усиление бойцов ВСУ затруднится. При таком сценарии возникнет угроза окружения. Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что если враг продвинется к стратегически важной линии снабжения украинских войск, может появиться угроза оперативного окружения.
"Если они выйдут ближе к артерии снабжения, к дороге, которая идет несколько западнее коксохимического завода, то поставки, логистика, замена, усиление наших подразделений в Авдеевке будет очень затруднено", - считает спикер ВСУ.видео дня
Также он добавил, что сейчас въезд в Авдеевку для не военных существенно осложнен. Правоохранители не могут заехать в город, чтобы зафиксировать последствия российских обстрелов и вероятных жертв.
Дмитрий Лиховий напомнил об ударе оккупантов 8 февраля по Пункту незламности и укрытию в супермаркет на Центральном проспекте. До сих пор невозможно установить число жертв, так как у правоохранителей нет доступа к месту происшествия.
Ситуация в Авдеевке
РФ наступает большими силами, риски потери Авдеевки существуют, считает военный эксперт Александр Мусиенко. В интервью Главреду он рассказал о том, что оккупанты пытаются войти в город и возобновляют атаки на коксохимический завод.
Бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ – командующий ОСГВ Таврия Александр Тарнавский сказал, что враг стремится установить контроль над украинской логистикой. ВСУ отражают атаки россиян.
Войска РФ пока не могут окружить и захватить Авдеевку, заявил 47-й Отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин. Украинские войска держат обороны. Российские силы несут тяжелые потери.
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