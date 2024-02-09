'РФ наступает большими силами': эксперт предупредил о риске потери Авдеевки

Российские оккупанты пытаются зайти в Авдеевку и возобновляют атаки на Авдеевский коксохим.

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Эксперт рассказал о наступлении на Авдеевку / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как оценивает риски потери контроля над Авдеевкой в настоящее время, и что получит Россия, если ей удастся закрепиться там.

"Такие риски существуют, и их нельзя отбрасывать. Ситуация там динамичная - враг наступает большими силами, мы обороняемся, и наши подразделения делают все, что могут в этой ситуации. Но у врага есть определенные тактические успехи, особенно на юге - они пытаются зайти в Авдеевку, возобновляют атаки на Авдеевский коксохим. И, конечно, это происходит постоянно, с большим количеством оружия, авиации и FPV-дронов. Но наши силы держатся уже фактически 4 месяца", - отметил Мусиенко.

Он считает, если враг задействует еще определенные силы, которые он рискнет перебросить с другого направления, с Бахмутского или других, чтобы попытаться прорваться, то риск прорыва существует, но все покажут только боевые действия.

"Если допустить сценарий, при котором враг может захватить Авдеевку, то это открывает перед ними определенные возможности с точки зрения ландшафта. Потому что там равнины, и нашим силам придется удерживать определенные рубежи подальше от Авдеевки, чтобы не давать врагу возможности занимать высоты. Но это не дает россиянам возможности стремительно развить наступление и продвигаться дальше. Потому что российские войска, которые захватывают Авдеевку, будут слишком истощены на этом направлении. Так же, как это было с Бахмутом, потому что россияне тогда говорили, что после Бахмута пойдут на Днепр, но они не смогли зайти даже в Часов Яр. Да, в Часовом Яру, в отличие от Авдеевки, высоты, и на нас там работает ландшафт. И сложности создает равнина, которая вносит определенные коррективы в дальнейшее построение линии обороны, которая может быть несколько удаленной от Авдеевки", - пояснил эксперт.

Мусиенко считает, что нет рисков того, что враг после Авдеевки смог бы развить свои оперативные успехи и двинуться чуть ли не до админграниц Донецкой области.

Смотрите интервью Александра Мусиенко Главреду о ситуации на фронте:

Ситуация на фронте: что известно

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