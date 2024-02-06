Готовят 'сюрпризы' для оккупантов: в ВСУ оценили перспективы освобождения Горловки

Военнослужащий ВСУ отметил, что Горловка находится на высоте, а проводить наступательные операции в таких условиях всегда труднее.

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ВСУ успешно продвинулись в районе Горловки / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Силы обороны Украины осуществили успешное продвижение в направлении Горловки. Ситуация на этом направлении боевых действий сравнительно легче, поскольку россияне не сконцентрировали в районе города большое количество войск и техники. Об этом в эфире телеканала УНИАН рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, оценив перспективы освобождения Горловки.

"Есть территории, которые мы непосредственно видим - и Авдеевку, и Горловку. Это наша зона ответственности в том числе. Там (возле Горловки - ред.) есть продвижения определенные, опять же, пусть это как комментирует Генштаб, спикеры и все, кто уполномочены это делать. Вот там конечно немножко легче ситуация, возможно, даже не немножко, потому что такого скопления вражеских сил нет, нет столько техники, нет столько пехоты. Не так работает авиация, хотя по району постоянно прилетают опять же авиабомбы", - сказал он.

Евгор Фирсов отметил, что в Горловке есть большие жилые массивы. Кроме того, россияне прочно засели в городе из-за наличия промышленных объектов и большого количества подвалов.

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"Там трудно достаточно выбивать врага и будет трудно это делать в дальнейшем. Горловка сама по себе находится на высоте, то есть высоты брать также труднее", - добавил он.

Кроме того, военнослужащий отметил, что украинские военные морально готовы к проведению возможной операции по деоккупации города.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, линия обеспечения, ведущая к Авдеевке, имеет крайне важное значение. Вооруженные силы Украины смогут удерживать город, пока обеспечена бесперебойная работа транспортного коридора через Ласточкино. Об этом сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец.

За последние сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник совершил 21 авиаудар, осуществил 73 боевых столкновений и 732 артобстрела.

Российские оккупационные войска смогли продвинуться на трех направлениях в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState в Telegram.

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