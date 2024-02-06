ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

За минувшие сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 21 авиаудар, провел 73 боевых столкновения и осуществил 732 артобстрела.
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области, говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
На Марьинском направлении украинские силы продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Работино Запорожской области.
Общие потери врага в живой силе составили 483 человека.
Потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 34 единицы, а также десятки БпЛА. В частности:
- 5 танков;
- 13 ББМ;
- 3 станции БПЛА;
- 7 автомобилей;
- 5 единиц специальной техники;
- 1 склад боеприпасов.
- 190 БпЛА разных типов.
Война в Украине
Как ранее сообщалось, у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление. Враг за сутки провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов, рассказал Александр Тарнавский.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ "покрошили" сотни россиян. Украинские защитники держат оборону и производят активные действия, рассказал Александр Тарнавский.
Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.
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