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Изменение отношений с союзниками: Кулеба оценил вероятную отставку Залужного

Юрий Берендий
6 февраля 2024, 17:29
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, возможное увольнение Валерия Залужного с должности главкома ВСУ не указывает на раскол в военных усилиях Украины.
Изменение отношений с союзниками: Кулеба оценил вероятную отставку Залужного
Кулеба оценил последствия возможной отставки Валерия Залужного / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидаемая военно-политическая перезагрузка в Украине не повлияет на отношения Киева с различными западными партнерами. Это заявление он сделал во время совместного брифинга с главой МИД Португалии Жуау Гомешем Кравиньо в Киеве.

"Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на отношения с нашими партнерами", - выразил убеждение министр иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба отметил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить главнокомандующего ВСУ, если посчитает это необходимым. Он также отметил, что кадровые решения в военно-политическом руководстве не указывают на раскол в вопросе военных усилий Украины.

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"У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг стратегической цели: разгрома России в Украине, восстановления территориальной целостности и суверенитета. Вокруг цели нет никаких дискуссий", - подчеркнул Кулеба.

Вероятная отставка Залужного

Напомним, как ранее сообщал Главред, в последние несколько дней в Украине и за рубежом активно обсуждают слухи о возможном увольнении генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский лично отреагировал на эти слухи, заявив, что Украине нужна перезагрузка и смена руководства.

Увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного может спровоцировать негативную реакцию среди украинского населения, включая как гражданских граждан, так и военнослужащих. Это решение может иметь последствия, которые использует Москва для своих целей. Об этом сообщает издание Washington Post.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, на данный момент нет никаких документов, которые подтверждали бы отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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