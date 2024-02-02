"Думать так о Путине – недальновидно": Кулеба назвал большую ошибку многих стран

Раньше тоже никто не думал, что РФ нападет на Грузию и Украину, но это произошло. Если Путин не проиграет в Украине, он может напасть на страну НАТО.

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Думать, что Путин не отправит армию в страну НАТО, недальновидно/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Если страна-агрессор Россия не проиграет в Украине, то она попытается напасть на страну НАТО. Те, кто считает, что российский диктатор Владимир Путин не решится отправить свою армию в страну Североатлантического альянса, очень недальновидны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Le Figaro. Он выразил мнение, что если Путин выиграет в Украине, то он попытается испытать 5 статью Североатлантического договора. Согласно этой статье, все члены НАТО обязаны защищать страну Альянса, если она подвергнется нападению.

"Если европейцы хотят избежать войны на территории НАТО, где их солдатам придется сражаться и умирать, они должны помочь украинцам сегодня победить Россию в Украине", – заявил Кулеба. видео дня

Он обратил внимание, что ранее также никто не думал, что РФ может напасть на Грузию или Украину, однако это случилось.

"Тот, кто сегодня думает, что Путин не решится отправить свою армию в страну НАТО, недальновидный. Я бы даже сказал, если отбросить политкорректность, что они глупые", – подчеркнул глава МИД Украины.

Может ли РФ напасть на страну НАТО

Ранее генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что в случае атаки РФ страны Балтии не выстоят, но это и не нужно. До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь всё иначе, говорит Ягун.

Также ранее Ягун отмечал, что НАТО "отрежет" Калининград, а РФ может пойти на Сувальский коридор. Россия может попытаться организовать прорыв к Сувалкскому коридору, однако перспективы у россиян там очень сомнительные.

Напомним, ранее Ягун также рассказал сценарий войны РФ с НАТО. По его словам, события будут разворачиваться очень быстро. Это очень глубокая война на истощение, и есть сомнения в том, что Россия выдержит гонку, считает Ягун.

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