НАТО 'отрежет' Калининград, а РФ может пойти на Сувалский коридор – генерал

Россия может попытаться организовать прорыв к Сувалкскому коридору, однако перспективы у россиян там очень сомнительны.

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Насколько серьезной является угроза нападения России на восточный фланг НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Россия не имеет достаточных ресурсов, чтобы начать войну против НАТО в ближайшем будущем. Возможность провокаций со стороны России зависит от прекращения ею военных действий в Украине. Об этом рассказал в интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

"Россияне - сумасшедшие, но у них нет ресурсов, чтобы начать кампанию. Чтобы появилась возможность прибегнуть к подобным провокациям, которых действительно может быть очень много, России кровь из носу нужна приостановка военных действий в Украине. У Кремля уже мало времени, он может совершить провокации только до вступления Швеции в НАТО", - отметил генерал-майор запаса.

Ягун подчеркнул, что у Кремля ограниченное время и он может совершить провокации только до присоединения Швеции к НАТО. Ведь интеграция Швеции в НАТО полностью перекроет доступ России к Балтийскому морю и фактически отрежет Калининградский анклав военно. Это станет серьезной проблемой для оккупантов.

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Генерал-майор считает, что Россия может использовать Сувалкский коридор как точку прорыва. Он подчеркнул, что перспективы для россиян там весьма сомнительны.

"Именно в этом районе Россия имеет возможность попытаться организовать прорыв к Сувалкскому коридору. Я там был несколько раз, знаю эту местность и могу сказать, что перспективы у россиян очень сомнительны. В ситуации, когда они полгода с огромными потерями брали Бахмут и уже несколько месяцев пытаются оккупировать Авдеевку, сложно представить, на что они рассчитывают в Сувалкском коридоре", - добавил Ягун.

По его словам, союзники, в частности Польша и Литва, готовятся к опасным сценариям путем строительства заграждений и проведения совместных учений.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Нападение России на НАТО

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что даже если Украина сдастся, это не остановит имперские планы президента России Владимира Путина. По его словам, кремлевский диктатор намерен восстановить величие бывшей России, поэтому Запад должен подготовиться к защите.

Также полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает абсолютно нереалистичным сценарий нападения РФ на НАТО. Он пояснил, что России нужно не менее 3-5 лет для восстановления боевого потенциала.

Кроме этого, по данным издания The Times, в случае начала Россией войны против НАТО, Альянс будет вынужден готовиться к ударам РФ по объектам во всей Европе, включая Германию. Генерал-лейтенант Александер Соллфранк призвал союзников устранить "бюрократическую волокиту", затрудняющую передвижение войск и техники.

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