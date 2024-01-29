Три года на подготовку: НАТО готовится к ракетным ударам РФ по Европе — The Times

Лидеры Альянса стремятся к внедрению системы "военного Шенгена", что позволит военным конвоям свободно перемещаться по территории стран НАТО.

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Российские оккупанты, вероятно, смогут наносить удары по глубокому тылу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, bundeswehr.de

На Западе обеспокоены по поводу возможных дальнейших шагов страны-агрессора России. Если Кремль начнет войну против НАТО, Альянсу придется подготовиться к ударам РФ по объектам по всей Европе, в том числе в Германии. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на высокопоставленных генералов.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии, призвал союзников разобраться с "бюрократической волокитой", которая затрудняет передвижение войск и техники и затрудняет использование странами одного и того же военного логистического центра.

Соллфранк и другие генералы из Германии, США и Нидерландов обеспокоены тем, что в этом случае россияне нанесут удар глубоко в тылу линии фронта, пытаясь вывести из строя гражданскую и военную инфраструктуру, необходимую для поддержания военных действий. Эти предупреждения частично основаны на войне на Украине, где Россия нанесла мощные авиационные и ракетные удары далеко от линии фронта.

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"Приходится предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для разрушения коммуникаций, в том числе в тылу", - цитирует издание Соллфранка.

Лидеры НАТО предположили, что у Альянса есть окно возможностей, которое может длиться всего три года, чтобы укрепить свою оборону против возможного российского наступления.

Они выражают надежду на согласование внедрения системы "военного Шенгена", что позволит военным конвоям свободно перемещаться по территории стран НАТО до саммита альянса в Вашингтоне в июле.

Война РФ и НАТО

Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера. В документе подробно излагается возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал немецких журналистов издания Bild основан на документе, где прописан учебный сценарий.

Бывший руководитель подразделения по химическому оружию армии Великобритании, полковник в запасе Гемиш де Бреттон-Гордон считает, что если Запад не вооружит Украину, через несколько лет может разразиться война Москвы и НАТО.

Война России против Украины может продолжаться еще долго и, вероятно, не завершится в 2025 году. Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы противостоять РФ и достичь успехов. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

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