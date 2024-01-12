Война не завершится до 2025: в НАТО рассказали, что будет происходить на фронте

НАТО прогнозирует затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории.

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Война в Украине будет продолжительной / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование объединенных сил ВС Украины

Война России против Украины может продолжаться еще долго и, вероятно, не завершится в 2025 году. Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы противостоять РФ и достичь успехов в войне. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Digi24.

Заместитель генсека НАТО призывает готовиться к длительной борьбе, указывая, что победа в войне не будет достигнута легко. НАТО ожидает затяжную войну, которая будет включать этапы завоевания и потери территории.

"Мой призыв - готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Этого не произойдет в 2024 году, вероятно, не в 2025 году. Мы нигде не видим военного потенциала, чтобы иметь возможность получить решающую победу тем или иным способом", - сказал Джоане. видео дня

По его словам, в войне будут небольшие наступления, контрнаступления, а также территориальные изменения. Однако Джоане подчеркнул, что у Украины есть ресурсы и возможность добиться успеха на войне.

"Я призываю не переходить на сторону преувеличенного пессимизма, потому что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы поддерживать эту войну, быть успешной. Нет никакого риска, как в сегодняшней ситуации... Россия теряет 300 солдат в день, тысячи бронетехники, сотни самолетов", - добавил он.

Чиновник подчеркивает важность поддержки Украины со стороны союзников. Также политик отметил, что для НАТО важно, чтобы "Украина выстояла, Республика Молдова пришла в Европу, Грузия пришла в евроатлантическое сообщество".

"Украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, изначально оккупированной россиянами. Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы Россия вернулась к границе Румынии", - подытожил Джоане.

Прогнозы продолжительности войны

Как сообщал Главред, диктотор Путин настроен на победу и уничтожение Украины, но страна готова отстаивать свою независимость. Financial Times утверждает, что Украина находится на середине длительной и сложной войны, которая, вероятно, продлится по крайней мере до 2025 года.

Также историк Ярослав Грицак считает, что события на фронте в 2024 году будут определять возможный конец войны в Украине. Сейчас война стала патовой и обе стороны не имеют достаточных ресурсов для крупных наступлений.

Кроме этого, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач считает, что 2024 год может стать переломным в войне в Украине, если западные партнеры позволят ВСУ поражать цели на территории России. Использование высокоточного дальнобойного оружия, по его словам, может остановить РФ в геноцидной войне и атаках по инфраструктуре Украины.

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