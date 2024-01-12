"Не смогли достичь поставленных целей": Сырский о ситуации на востоке Украины

Восток Украины остается одной из самых горячих точек фронта российско-украинской войны.

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Сырский о ситуации на востоке Украины / коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

За несколько последних месяцев оккупанты на Востоке Украины не смогли достичь ни одной из поставленных целей. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он заявил, что у российского командования сроки захвата некоторых населенных пунктов определялись и менялись неоднократно. Однако ни один из поставленных приказов российские захватчики не выполнили до сих пор.

"Благодаря действиям наших защитников, наступление российской армии регулярно терпело неудачи и враг нес большие потери", - рассказал Сырский. видео дня

Также он сообщил, что вражеская армия продолжает вести наступательные действия на нескольких направлениях. При этом, 20 декабря в британской разведке заявляли, что большой прорыв российских войск на фронте практически невозможен. В зоне боевых действий, по их информации, в основном наблюдается "стагнация".

Ситуация на фронте

Напомним, усиление российских атак на главных направлениях может произойти в течение 10 дней. Об этом сообщил военный корреспондент Богдан Мирошниченко в комментарии редакции Фокус.

Однако защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

Также, как сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что по состоянию на сегодняшний день невозможно наступление ни Сил обороны Украины, ни российских оккупантов. В интервью Le Monde Буданов объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которой не фиксировали со времен Второй мировой войны.

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