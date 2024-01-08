"Это закончится коллапсом одной стороны": историк сказал, как может завершиться война

События, которые произойдут на фронте в 2024 году, будут определять возможный конец войны. Война стала патовой – ни одна из сторон сейчас не имеет достаточных ресурсов и усилий для больших наступлений и прорывов.
Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак, сообщает Радио Свобода. Он отметил, что это затяжная война, и решение этой войны является ответственностью не только Украины, но и Запада.
"Условно говоря, мы сейчас не в 1939 году, а в 1942. Тогда был Сталинград, то есть начало отката во вторую сторону. И вопрос, заложим ли мы эту основу. Было бы грех говорить, что это только ответственность Украины, потому что это ответственность Запада. Потому что эта война затяжная, а затяжная война имеет свою логику", – отметил историк.видео дня
Он подчеркнул, что фронт очень важен, но в затяжных войнах также очень важна прочность тыла, которая тоже определяет дальнейший ход войны. Грицак отметил, что война в конечном итоге закончится не решающей военной победой или военным парадом.
"Потому что в конце концов война не заканчивается решающей военной победой или военным парадом, а какая сторона не будет иметь сил нести бремя войны. И это кончается коллапсом одной стороны", – сказал историк.
Также он добавил, что когда Украина имеет доступ к ресурсам Запада, то страна-агрессор Россия не имеет шансов. Но, по его словам, реформироваться должна не только Украина, но и сам Запад.
Война в Украине
Раньше эксперт назвал фактор, который определит ход битвы. По словам эксперта, стоит ожидать обострения ситуации на Авдеевском направлении в течение 7-10 дней после того, как россияне подтянут технику и резервы.
Также раньше военный ответил, зашли ли ВСУ в "тупик". Ситуация на фронте может измениться за сутки при определенных условиях, говорит военный.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению. Украинские атаки на Крым показывают, что страна-агрессор Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО.
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