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"Это закончится коллапсом одной стороны": историк сказал, как может завершиться война

Алёна Воронина
8 января 2024, 09:35
Ни одна сторона уже не имеет достаточно ресурсов для прорыва. Война не завершится решающей военной победой. Проиграет сторона, что не сможет нести бремя войны.
Ярослав Грицак, украинские военные
Историк сказал, как может завершиться война/ коллаж: Главред, фото: Facebook Грицак, 22 отдельная механизированная бригада

События, которые произойдут на фронте в 2024 году, будут определять возможный конец войны. Война стала патовой – ни одна из сторон сейчас не имеет достаточных ресурсов и усилий для больших наступлений и прорывов.

Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак, сообщает Радио Свобода. Он отметил, что это затяжная война, и решение этой войны является ответственностью не только Украины, но и Запада.

"Условно говоря, мы сейчас не в 1939 году, а в 1942. Тогда был Сталинград, то есть начало отката во вторую сторону. И вопрос, заложим ли мы эту основу. Было бы грех говорить, что это только ответственность Украины, потому что это ответственность Запада. Потому что эта война затяжная, а затяжная война имеет свою логику", – отметил историк.

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Он подчеркнул, что фронт очень важен, но в затяжных войнах также очень важна прочность тыла, которая тоже определяет дальнейший ход войны. Грицак отметил, что война в конечном итоге закончится не решающей военной победой или военным парадом.

"Потому что в конце концов война не заканчивается решающей военной победой или военным парадом, а какая сторона не будет иметь сил нести бремя войны. И это кончается коллапсом одной стороны", – сказал историк.

Также он добавил, что когда Украина имеет доступ к ресурсам Запада, то страна-агрессор Россия не имеет шансов. Но, по его словам, реформироваться должна не только Украина, но и сам Запад.

Война в Украине

Раньше эксперт назвал фактор, который определит ход битвы. По словам эксперта, стоит ожидать обострения ситуации на Авдеевском направлении в течение 7-10 дней после того, как россияне подтянут технику и резервы.

Также раньше военный ответил, зашли ли ВСУ в "тупик". Ситуация на фронте может измениться за сутки при определенных условиях, говорит военный.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ смогут снова перейти от обороны к наступлению. Украинские атаки на Крым показывают, что страна-агрессор Россия до сих пор не смогла решить проблему своей ненадежной системы ПВО.

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война в Украине вторжение России
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