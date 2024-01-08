"Путин может одержать победу": военный ответил, зашли ли ВСУ в "тупик"

Ситуация на фронте может измениться за сутки при определенных условиях, говорит военный.

https://glavred.info/ukraine/putin-mozhet-oderzhat-pobedu-voennyy-otvetil-zashli-li-vsu-v-tupik-10531352.html Ссылка скопирована

Военный ответил, зашли ли ВСУ в "тупик"/ коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, скрин

Российский диктатор Владимир Путин может выиграть войну, если Украина и дальше будет рассчитывать лишь на то, что ей дадут или не дадут партнеры, а при этом мы сами будем в Европах или прятаться и не выходить из дома, чтобы не "загребли". Такое мнение высказал артиллерист батальона "Волков Да Винчи – "Бас" – в интервью для TSN.UA.

"Благодаря этому как раз Путин может одержать победу. Пока украинцам не дойдет, что надо встать, обуться, одеться, взять в руки оружие и выбить как минимум до границ врага, "русский мир" будет здесь", – отметил военный.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас не находится в "тупике". Военный отметил, что сейчас просто линия соприкосновения не так активно смещается, как в прошлом году.

видео дня

"Тупик – это когда уперлись и некуда двигаться. Нам еще двигаться и двигаться. Да, возможно линия соприкосновения не так активно смещается, как это было в прошлом году. Это довольно логично, так как в прошлом году они прыгнули на наши территории, и так же быстро мы выбили их, как могли. Они не были закреплены и так далее", – сказал "Бас".

Сейчас российские оккупанты уже успели окопаться и закрепиться на части захваченных территорий, поэтому выбить их оттуда будет труднее, говорит военный.

В то же время он говорит, что хоть продвижение украинских войск идет не так активно, но ситуация на фронте может резко измениться за сутки.

"Потому что в них что-то пошло не так, или где-то прилетела ракета от наших партнеров. Вместе с тем нам подвезли что-то вовремя или подготовили какую-то бригаду. Тогда за сутки на каком-то участке может быть резкое продвижение", – рассказал "Бас".

Война в Украине

Напомним, эксперт назвал фактор, который определит ход битвы под Авдеевкой. По словам эксперта, стоит ожидать обострения ситуации на Авдеевском направлении в течение 7-10 дней после того, как россияне подтянут технику и резервы.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО. Украинским военным уже удалось поразить ряд объектов в оккупированном Крыму, обойдя российскую противовоздушную оборону.

Напомним, в ЕС заговорили о единой "европейской армии" на фоне угрозы прямой войны с РФ. Если ЕС хочет быть миротворцем, ему необходима собственная армия, заявили в правительстве Италии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.