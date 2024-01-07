В ЕС заговорили о единой "европейской армии" на фоне угрозы прямой войны с РФ

Глава МИД Италии Антонио Таяни высказался "за" создание единой европейской армии. К слову, соответствующее заявление появилось на фоне участившихся прогнозов о прямом столкновении стран ЕС с Россией в случае проигрыша Украины.
В интервью итальянским СМИ Таяни отметил, что такая армия сможет сыграть важную роль в предотвращении конфликтов, "если ЕС хочет быть миротворцем".
"Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы. И это фундаментальное предварительное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику", - цитирует итальянского министра Reuters.видео дня
В мире с такими могущественными игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Евросоюзом, добавил Таяни.
Таяни также сказал, что ЕС должен рационализировать свое руководство и иметь единое президентство, а не нынешнюю структуру президента Европейского совета и президента Европейской комиссии.
Агентство отмечает, что Таяни стал лидером Forza Italia после смерти Сильвио Берлускони в 2023 году. Выборы в Европарламент в июне станут первым показателем популярности партии после потери ее харизматичного бывшего лидера.
"Победа" Путина и новая война
На фоне споров Запада насчет дальнейшей поддержки Украины в странах ЕС все больше начали допускать победу Путина и делать пессимистические прогнозы о будущем целой Европы.
Недавно Bild писал, что уже зимой 2024/2025 года диктатор Владимир Путин может попытаться атаковать Европу в момент, когда США останутся без лидера после смены президента. Ссылаясь на данные, полученные в разведке, журналисты пишут о том, что речь идет о периоде смены власти в Белом доме – с ноября 2024 года и примерно до января 2025 года.
А немецкие аналитики DGAP писали, что заморозка войны в Украине приведет к нападению России на страны Балтии через шесть лет - когда Москва восстановит военную мощь.
Тем временем Россия продолжает склонять Украину к переговорам на своих условиях - с дальнейшей заморозкой военных действий, что позволит РФ собрать новое войско оккупантов и навсегда подчинить захваченные украинские территории.
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