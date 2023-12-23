Уже зимой 2024/2025 года диктатор Владимир Путин может попытаться атаковать Европу в момент, когда США останутся без лидера после смены президента.
Кремль рассчитывает на то, что Америка не сможет прийти на помощь европейским союзникам. Об этом идет речь в материале Bild.
Ссылаясь на данные, полученные в разведке, журналисты пишут о том, что речь идет о периоде смены власти в Белом доме – с ноября 2024 года и примерно до января 2025 года.
Согласно данным, полученным в разведке, российские власти надеются, что бывший президент Дональд Трамп снова займет Белый дом, поскольку за него "может произойти все, что угодно".
Также напоминается о том, что глава Минобороны Германии Борис Писториус ранее заявлял о необходимости быть готовыми к боевым действиям против России.
"Сейчас у нас около пяти-восьми лет, за которые мы должны наверстать потерянное — как в вооруженных силах, в промышленности и в обществе", — сказал Писториус.
В свою очередь Яцек Севера, глава Управления национальной безопасности Польши, ранее заявил, что страны НАТО на восточном фланге должны в течение трех лет подготовиться к возможной конфронтации с Россией.
Ранее Георгий Тука заявил о том, что РФ может развязать еще одну войну. У РФ в мире еще немало ресурсов, в частности, политических, напомнил Георгий Тука.
Ранее Сергей Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране. Глава МИД страны-агрессора традиционно обвинил Запад в развязывании противостояния с РФ.
Как сообщалось ранее, заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.
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