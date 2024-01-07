В Украине подорожают важные овощи и фрукты: как изменится цена

Среди овощей больше всего вырастет цена на лук, среди фруктов – на яблоки.

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В Украине подорожают важные овощи и фрукты/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине уже в январе может подорожать ряд важных овощей и фруктов. Незначительное подорожание, в частности, прогнозируется для картофеля, капусты, моркови, свеклы, яблок и т.п.

Наибольшее подорожание среди овощей прогнозируется для лука, среди фруктов – для яблок. Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, сообщает "24 канал".

Цена на репчатый лук может вырасти на 8% до 18 гривен за килограмм. Такое подорожание будет вызвано тем, что на этот продукт есть высокий спрос, но при этом достаточно ограниченное предложение.

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Также из овощей подорожает морковь – до 15 грн/кг (+6%), капуста белокочанная – до 15 грн/кг (+6%), свекла – до 15,50 грн (+4%) и картофель – до 22,50 грн (+1,5%).

Изменятся также цены на некоторые фрукты. Так, яблоки в январе могут подорожать на 9% до 19 грн за килограмм, а цена на виноград может вырасти на 3% до 205 грн/кг.

Кроме этого, вырастут цены и на некоторые цитрусовые:

на апельсины цена может вырасти до 80 гривен за килограмм,

на лимоны – до 72 грн/кг,

на бананы – до 62 грн/кг,

мандарины – до 65 грн/кг.

"Относительно импортируемых плодов наблюдается неклассическая ситуация. Зимой их предложение расширяется, но цены всё равно растут в среднем до 3% – из-за нарушенной логистики и подорожания горючего и доставки", – отметила Инна Сало.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно дорожает популярный продукт – картошка. Участники рынка допускают, что падение цен и ослабление активного повышения цены в ближайшее время, скорее всего, не предвидится. Также не собираются опускать цены и фермеры, всё дело в том, что спрос на качественную картошку значительно вырос и сейчас такое предложение на рынке ограничено.

Напомним, ранее Главред рассказывал, чего ждать с 1 января относительно пенсий, денег для переселенцев, цен на продукты и курса доллара. "Главред" опросил экспертов и те дали детальные прогнозы, чего стоит ожидать украинцам в плане финансов с 1 января 2024 года.

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