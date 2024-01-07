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Ракета попала прямо в дом: семье пожарных пришлось спасать себя и соседей

Яна Ставская
7 января 2024, 12:39
В тот день в результате ракетных обстрелов России в Одессе погибли три человека.
Ракета попала прямо в дом: семье пожарных пришлось спасать себя и соседей
Из-под завалов пришлось спасать еще и соседей / Фото: ГСЧС в Одесской области, скриншот общественное, ua.depositphotos.com

Квартира семьи пожарных попала под ракетный обстрел России 29 декабря. Одесситу Павлу Харчевскому пришлось во время вызова службы спасать из-под завалов собственную семью и деблокировать соседей, говорится в сюжете Суспильного.

Как вспоминает Любовь Харчевская, в тот день она осталась с больным ребенком дома, а мужчина выехал на вызов. Однако сама Любовь - профессиональная спасательница - не растерялась, когда квартиру задело взрывами.

"Ребенок тогда болел - и мы были на больничном. Когда поступает вызов, что что-то прилетело или есть высокая вероятность (прилета - Главред), то Паша собирается и едет на работу. Когда прилетело в наш дом, то мы были сами. Один взрыв, второй... На нас падает дверь от шкафа-купе, уже и Саша проснулась. Она не плакала. Я ее осмотрела, себя осмотрела. Хорошо, что телефон был рядом. Я сразу позвонила Паше, сказала, что "прилетело", - вспоминает женщина.

Российская ракета едва не убила всю семью спасателей Одессы - смотрите видео:

Выход из комнаты привалило стеной, добавила она. Сама комната была целой. Начался пожар на нижних этажах.

В результате прилета были разрушены сразу три этажа.

"Пожар был масштабный. Была угроза, что на верхних этажах люди пострадают от сильного задымления. Было возгорание полностью четвертого этажа, разрушение третьего, четвертого и пятого этажей", - делится Павел.

Мужчина поднялся на 5 этаж, помог выйти семье соседей - те были заблокированы стройматериалами.

"Я уже пролез через отверстия в квартире, достал семью, осмотрел, закутали ребенка в одеяло... Соседская квартира полностью разрушена. Под нами также выгорел полностью этаж", - рассказал спасатель.

Семья пожарных не только спасла соседей, но и помогла финансами на восстановление.

К слову, 29 декабря оккупанты попали в жилые дома Одессы, в результате произошло масштабное возгорание. Три человека погибли в результате ракетного удара. Среди пострадавших двое детей 6 и 8 лет.

Удары России по Украине

В ночь на воскресенье, 7 января, Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Всего ночью российские захватчики запустили по нашему государству 28 дронов-камикадзе "Шахед" и три ракеты С-300. Украинская противовоздушная оборона сбила 21 вражеский беспилотник.

Под обстрел в очередной раз попали Днепр, Херсон и Покровский район. Есть погибшие и раненые; среди погибших - один ребенок. В частности, российский дрон ударил по жилому дому в Днепре. Как сообщает ОВА, обошлось без жертв.

По данным разведки США, Россия уже применяла против Украины северокорейские баллистические ракеты. 30 декабря Россия запустила по меньшей мере одну северокорейскую баллистику, которая, по данным США, попала в открытое поле в Запорожской области. В следующий раз РФ применила эти ракеты во время атаки на Украину 2 января.

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