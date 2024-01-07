Оккупанты ночью атаковали Украину 28 дронами и 3 ракетами: сбить удалось не все

Российские захватчики ночью запустили по Украине 28 беспилотников "Шахед" и три зенитные управляемые ракеты С-300. Украинская ПВО сбила 21 вражеский дрон.

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Оккупанты ночью атаковали Украину 28 дронами и 3 ракетами/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Telegram

В ночь на воскресенье, 7 января, страна-агрессор Россия ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Всего ночью российские захватчики запустили по нашему государству 28 дронов-камикадзе "Шахед" и три ракеты С-300.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что основными направлениями удара были юг и восток.

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 вражеский беспилотник.

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"В ночь на 7 января 2024 года оккупанты атаковали 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск (рф) и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины. Основные направления удара – юг и восток. 21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что к отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Всего в ночь на воскресенье противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, 6 января страна-агрессор РФ ударила ракетами по домам в Покровском районе Донецкой области. Российские оккупанты ударили ракетами по городу Покровск и селу ровно в Донецкой области. В результате удара погибли минимум 11 человек, среди них 5 – дети. Еще восемь человек ранены.

Ранее в Силах обороны юга сообщили, что РФ готовит новый массированный удар. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты начали выводить ракетоносители в акваторию моря, а это может свидетельствовать о подготовке следующего ракетного удара.

Также ранее сообщалось, что Россия запускала по Украине северокорейскую "баллистику". В США располагают информацией, что Россия получила и уже применяла по Украине полученные от Северной Кореи баллистические ракеты. Как заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, КНДР передала стране-агрессору "определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним".

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