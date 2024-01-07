Спасатели показали результаты прилета дрона врагов в многоквартирный дом в Днепре

Многоквартирный дом в Днепре получил серьезные повреждения в результате воздушной атаки со стороны России 6 января.

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Согласно данным днепровских властей, в пострадавшем здании проживали около 20 семей./ коллаж Главред, фото ГСЧС

В результате атаки беспилотников по городу Днепр вечером в субботу 6 января оказался поврежден многоквартирный дом и сгорели несколько автомобилей. Об этом сообщили представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным днепровских властей, в здании проживали около 20 семей. Спасатели помогли выбраться из поврежденного дома шести людям, в числе которых двое детей.

"К счастью, серьезно никто не пострадал. Работники ГСЧС спасли из-под завалов шесть человек, из них двое – дети", – рассказал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Чиновник также добавил, что два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью в больницу.

По данным Лысака, за вечер в регионе были уничтожены семь беспилотников — в Днепровском и Никопольском районах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия оснащает Х-32 кассетными боеприпасами. Есть ли риск первых испытаний "модернизированных" ракет по украинским городам.

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

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