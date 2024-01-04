Во время обстрела 'Кинжалами' Киева погибла профессор Киево-Могилянской академии

Людмила Васильевна Через месяц должна была бы праздновать 85-летие.

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Педагог находилась в квартире, когда рядом упала ракета / Коллаж Главреда. Фото: Facebook Натальи Шевцовой

Во время ракетного обстрела Россией Киева 2 января погибла 84-летняя профессор и преподавательница Киево-Могилянской академии Людмила Шевцова.

Женщина проживала в доме в Соломенском районе Киева, куда "прилетела" ракета, пишет Obozrevatel.

Людмила Васильевна Через месяц должна была праздновать юбилей - 85 лет. Несмотря на возраст, женщина продолжала преподавать "Биоразнообразие" на кафедре экологии в Могилянке.

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В начале полномасштабного вторжения Людмила выехала за границу - в Польшу, и недавно вернулась домой. Коллеги вспоминают профессора как "очень добрую, иногда даже слишком добрую к студентам".

Людмила Васильевна была активной и энергичной. Ее внучка Полина вспоминает, что бабушка "ежедневно делала зарядку, прогуливалась в парке". В свои 84 овладела компьютер и планшет.

2 января, когда прилетела ракета, Людмила Васильевна была у себя дома. По соседству живет ее дочь с мужем - те чудом выжили. Основной удар пришелся на жилье профессора.

Массированная атака РФ на Украину 2 января

В ночь на 2 января и утром во вторник Россия атаковала Украину, выпустив по областям, в том числе по Киеву, не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 10 аэробалистических "Кинжал".

Есть жертвы и разрушения инфраструктуры в крупных городах Украины. В частности, произошел пожар во многоэтажке столицы, а в Харькове из-за обстрела России пострадали уже более 40 человек. Всего, по словам президента Владимира Зеленского, 2 января из-за вражеских действий ранения получили 92 человека, 4 погибших.

Силами ПВО уничтожены 72 воздушные цели из 99 выпущенных Россией.

По словам Олега Жданова, такие массированные российские атаки по украинским городам сейчас могут происходить довольно часто. Эксперт заявил, что россияне смогут снова массированно атаковать Украину в зависимости от того, сколько они готовились к этим ударам. Если подготовка длилась несколько месяцев, то ракеты накоплены, распределены между аэродромами и готовы к использованию.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что через несколько дней может быть новый массированный обстрел Украины.

"Для подготовки, я думаю, достаточно тех нескольких дней. Спланировать, если у них есть шаблоны определенные ... Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", - заметил Игнат.

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