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Во время войны в своей стране: предприятие в Украине поставляло такмед оккупантам

Елизавета Бельмас
4 января 2024, 20:43
Служба безопасности Украины разоблачила очередный предателей страны.
Предприятие в Украине поставляло такмед оккупантам
Предприятие в Украине поставляло такмед оккупантам / коллаж: Главред, фото: СБУ

Одно из предприятий, расположенные в Киевской области на протяжении всей войны совершало оптовые поставки средств тактической медицины в Россию. Об их разоблачении сообщили в пресс-службе СБУ.

Стало известно, что на протяжении 2022-2023 годов дельцы переправили в РФ несколько партий такмеда, а именно:

  • жгуты
  • бинты

Всего в Российскую Федерацию отправилось продуктов собственного произведства на общую сумму в 40 миллионов грн.

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Кто стоит за предательством украинской армии

В организации данного производства подозревается владелец одной из самых больших украинских компаний по производству резины и пластмассы в Украине, которая отдавала свою продукцию в том числе и для военного снаряжения.

Нелегальный маршрут был проложен через одну из стран ЕС, где была создана фиктивная фирма для такиж же фиктивных заказов якобы в Евросоюз.

В России средства такмеда изготовленного в Украине попадали в компании, которые специализируются на поставках амуниции для оккупантов. Как следствие, украинский такмед оказывался в индивидуалных аптечках российских военных.

При этом, организатор этой "схемы" в Украине маскировался под волонтера, который передает медицинские товары украинским бойцам.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов дела и офисам были изъяты:

  • мобильные телефоны
  • компьютеры
  • документация с доказательствами нелегальных действий

Владельцу компании сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

  • СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию
    СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию СБУ
  • СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию
    СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию СБУ
  • СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию
    СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию СБУ
  • СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию
    СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию СБУ
  • СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию
    СБУ разоблачила производство, которое поставляло такмед в Россию СБУ

Предатели Украины

Напомним, Контрразведка Службы безопасности Украина разоблачила еще двух сообщников государства-агрессора России, которые собирали разведданные относительно расположения Сил обороны и последствий воздушных атак РФ в городах Киев и Черкассы. Оба были задержаны, один из них, в частности, накануне выезда в Россию.

Также, после убийства бывшего депутата и предателя Ильи Кивы в разведке обратились к другим лицам, которые предали Украину и подчеркнули, что единственным безопасным выходом для них является признание своей вины перед Украиной. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Помимо этого, Служба безопасности Украины разоблачила приспешника россиян, который передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донецкой области.

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