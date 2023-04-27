Предатель "сдавал" украинские позиции в освобожденном Лимане, но поплатился

Он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

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СБУ задержала предателя / https://t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины разоблачила приспешника россиян, который передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, мужчина следил за местами дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана.

Он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

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Отмечается, что злоумышленника задержали во время выполнения им разведывательного задания.

"Информатором оказался безработный житель Лимана, который находился "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов. Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть "Одноклассники", - рассказали в СБУ.

СБУ задержала предателя / https://t.me/SBUkr

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Мелитополе в Запорожской области усилили издевательства над местными жителями из-за неудач на фронте. Россияне бесятся из-за отсутствия побед и вымещают свою злость на гражданских.

Как рассказал мэр города Иван Федоров, о различных случаях пыток и издевательств ему рассказали местные жители, которые были в плену у россиян и которым потом удалось выехать с оккупированных территорий.

15 ноября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.

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