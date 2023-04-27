УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Предатель "сдавал" украинские позиции в освобожденном Лимане, но поплатился

Сергей Кущ
27 апреля 2023, 12:33 обновлено 27 апреля, 12:33
66
Он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.
СБУ задержала предателя
СБУ задержала предателя / https://t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины разоблачила приспешника россиян, который передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, мужчина следил за местами дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана.

Он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры.

видео дня

Отмечается, что злоумышленника задержали во время выполнения им разведывательного задания.

"Информатором оказался безработный житель Лимана, который находился "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ. По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов. Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть "Одноклассники", - рассказали в СБУ.

СБУ задержала предателя
СБУ задержала предателя / https://t.me/SBUkr

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Мелитополе в Запорожской области усилили издевательства над местными жителями из-за неудач на фронте. Россияне бесятся из-за отсутствия побед и вымещают свою злость на гражданских.

Как рассказал мэр города Иван Федоров, о различных случаях пыток и издевательств ему рассказали местные жители, которые были в плену у россиян и которым потом удалось выехать с оккупированных территорий.

15 ноября стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье взорвали коллаборанта Дмитрия Трухина. Его забрали в больницу в сверхтяжелом состоянии.

Вам может быть интересно:

война в Украине СБУ ВСУ
Реклама

Главное за день

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:57 Украина
Китай до сих пор не готов называть вещи своими именами

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именами

11:00 Мнения
Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:44 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:54

Лето 2024 в Крыму: группа "Антитела" даст огромный концерт в Ялте

12:54

Перерезают горло: оккупанты зверски убивают пленных после допросов – перехват СБУВидео

12:33

Предатель "сдавал" украинские позиции в освобожденном Лимане, но поплатился

12:11

Кличко в Вашингтоне договаривается с правительством США об усилении поддержки Украины

12:02

Солили, добавляли уксус и даже жарили: как в СССР "издевались" из селедки

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:57

"Китай хотел бы боевой ничьи": Загородний оценил последствия переговоров Зеленского и Си Цзиньпина

11:56

В США смоделировали контрнаступление Украины: американский генерал оценил позиции ВСУ

11:44

Кремль снял с должности "палача Мариуполя" генерала Мизинцева

11:35

Как варить пшеничную кашу на воде: 3 главные правила рассыпчатой крупы

Реклама
11:15

Женщина купила три дома в Италии всего за 3 евро: муж подумал, что она "спятила"

11:05

В Новой Каховке самоликвидировался известный российский пропагандист

11:00

Китай до сих пор не готов называть вещи своими именамимнение

10:44

Упавший дрон под Москвой: 17 кг взрывчатки должны были убить Путина — Bild

10:43

"Была неприятная болезнь и продолжается": друг Винника оценил слухи об онкологии у певцаВидео

10:21

В Польше обнаружили обломки ракеты класса воздух-земля, на них есть надписи на русском — СМИ

10:03

Когда начинать покупать доллар и евро: эксперты дали неутешительный прогнозВидео

09:52

Головоломка для людей с нестандартным мышлением: только единицы могут разгадать пиратский ключ

09:51

"Мы точно не скажем, когда, как и где": Резников призвал не ждать контрнаступления и не завышать планку

09:49

Как сделать вкуснейшее сгущенное молоко за 15 минут: поразительный секрет от умелых хозяюшекВидео

09:43

Резников назвал главное условие возобновления полноценных переговоров с РФ

Реклама
09:38

До отметок 46 или 50 гривен: эксперт рассказал, ждать ли диких скачков курса доллараВидео

09:32

Гороскоп на сегодня 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

09:16

Муж Симоньян набросился на Зеленского, выслужившись перед Путиным

09:12

Украинское наступление с надеждой ждут в Россиимнение

09:06

"Наступление закончилось большим пшиком": в ГУР рассказали о планах врага

09:00

Курс доллара 2023: каким он будет до конца годаЭксклюзив

08:33

Весь Черноморский флот будет потоплен, непутевые корабли не представляют угрозу - АндрусивВидео

08:32

"Наши сердца стали каменными": в боях с оккупантами погиб доброволец ВСУ из ГрузииВидео

08:28

Головоломка для самых внимательных: нужно найти безрогого оленя за 15 секунд

08:02

В результате громкой "бавовны" в Мелитополе ликвидирован коллаборант-полицейский

07:40

Турецкие власти опровергли слухи об инфаркте у ЭрдоганаВидео

06:47

Ночью РФ ударила ракетами Калибр по многоэтажке в Николаеве: что известноФото

06:20

Когда начнется контрнаступлениемнение

04:10

Можно ли дарить гвоздики живым людям: что принесет "траурный" цветок

03:45

Почему нельзя делать тряпки из старых вещей: владельца одежды атакуют несчастья

03:20

Самый лучший десерт из 90-х: рецепт торта без выпечки и лишней возни Дамское счастьеВидео

03:10

"До последнего защищал Украину": в боях на Луганщине погиб отец двоих детей

02:33

"Враг номер один. Его ненавидят": Данилко откровенно высказался про судьбу Галкина

02:03

"Движения раненого кузнечика": Волочкова оконфузилась на подиумеВидео

01:35

Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружиеВидео

Реклама
00:51

Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

"Мы на финальном этапе": генерал армии сообщил о завершении подготовки к контрнаступлению ВСУ

26 апреля, среда
23:44

Сердце остановилось на 28 минут: 57-летний мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

23:38

Меган Маркл и принца Гарри застукали за нежностямиВидео

23:35

Гривна "упадет": курс доллара в мае может резко "подскочить" - что будет с валютойВидео

23:15

"Перманентный период вставания с колен": Нагиев подколол пропагандистов и вскользь упомянул войну

23:09

Как пожарить яйца без масла: 2 супер здоровых способа

22:43

Почему 28 апреля нужно хранить свои тайны за семью замками: приметы и что нельзя делатьВидео

22:19

Кремль хочет "заморозить" войну и возобновить наступление: Подоляк рассказал, почему мир с РФ опасенВидео

21:50

США передали Украине 98% бронетехники: помощь не прекращается - генерал СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять