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В России сорвалась поставка Ту-214: СМИ объяснили связи с войной

Яна Ставская
13 декабря 2023, 05:30
Речь идет о проблемах с производством на одном из важнейших заводов для самолетостроительной отрасли страны-агрессора.
В России сорвалась поставка Ту-214: СМИ объяснили связи с войной
Завод не может собирать бомбардировщики "с нуля" / коллаж Главреда. Фото: Airbus/ Ben-Reuter, Defense Express

Авиазавод в Казани, который собирает российские бомбардировщики Ту-160, не смог выполнить госзаказ по поставкам самолетов типа Ту-214.

Это гражданские самолеты, которые могут выполнять роль военных разведывательных самолетов под индексом Ту-214Р, пишет Defense Express.

Как отмечают эксперты, за 2023 год авиазавод не смог поставить ни одного из трех предусмотренных Ту-214. В то же время в "самой высокой стадии готовности" (ввод в эксплуатацию в 2024-м) к передаче один кремлевский спецборт.

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Это напрямую связано с российским ВПК, отмечают аналитики. Ведь авиазавод помимо гражданской авиации также собирает военную. Предприятие проводит ремонты и модернизацию тяжелых бомбардировщиков Ту-22М3.

По состоянию на 2021 год мощности этого авиазавода, согласно открытым данным, были обновлены на 40%. Это позволяет российским специалистам собирать самолеты Ту-160 из советских заготовок, но не изготавливать бомбардировщики "с нуля".

В январе 2022 года завод по решению суда должен был выплатить Минобороны России 5,4 млрд рублей за срыв поставок Ту-160М.

Но постоянное несоблюдение сроков производства не помешало министерству Шойгу поставить авиазаводу "план" по производству 10 Ту-214 ежегодно, что также продублировано в утвержденном плане развития гражданского самолетостроения на 2023-2030 гг.

"А теперь, как видим, это все также "не помешало" правительству РФ вообще никак не проконтролировать выполнение собственных задач, даже если в разрезе лишь одного, но очень важного завода для всей самолетостроительной отрасли страны-агрессора. Что в свою очередь хорошо иллюстрирует характер процессов в российской самолетостроительной отрасли", - пишут эксперты.

Ранее Главред писал, что на сбитом "Шахеде" российского производства, который атаковал Киев в ночь на 11 декабря, нашли нестандартную боеголовку. Специалисты нашли связь с предприятием, которое изготавливает реактивные двигатели к ракетам ЗРК "Панцирь-С".

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