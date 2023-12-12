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На сбитом "Шахеде" нашли боеголовку от "таинственной ракеты" - СМИ

Яна Ставская
12 декабря 2023, 04:47
Специалисты нашли связь с предприятием, которое изготавливает реактивные двигатели к ракетам ЗРК "Панцирь-С".
На сбитом 'Шахеде' нашли боеголовку от 'таинственной ракеты' - СМИ
Россия в очередной раз атаковала Украину дронами / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express

На сбитом "Шахеде" российского производства, который атаковал Киев в ночь на 11 декабря, нашли нестандартную боеголовку, пишет Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что россияне начали начинять свои "Шахеды" боеголовками от управляемых ракет.

"Полученные фотографии ценны тем, что на этих БЧ сохранилась маркировка, которая позволяет поддержать гипотезу именно о том, что для снаряжения "Герань-К" россияне использовали боеголовку к одному из типов своих управляемых ракет. Однако сам тип этих ракет до сих пор остается тайной", - говорится в сообщении.

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В частности, эксперты, исследовав нанесенный на БЧ код, нашли связи с российским предприятием, у которого Минобороны России заказывало в 2018 году реактивные двигатели к зенитным ракетам 57Э6 из состава комплекса "Панцирь-С".

Однако у зенитной ракеты к "Панцирю" масса БЧ всего 22 кг. То есть, заключают специалисты, боевая часть к "Шахедам" была взята не оттуда.

Атака РФ на Киев 11 декабря

11 декабря около 4: 00 утра Россия атаковала Киев и область баллистикой. Воздушные силы сбили вражеские цели, обломки повредили дома и травмировали людей. Пока неизвестно, какими именно баллистическими ракетами россияне атаковали Киев той ночью. В настоящее время специалисты изучают двигатели сбитых ракет, чтобы установить их тип.

Накануне в британской разведке констатировали, что России удалось накопить ракеты для нового энергетического террора - на этот раз более скоординированной кампании по воздушным атакам. Речь идет о Х-101 и Х-102.

По данным ВСУ, страна-агрессор накопила уже 870 ракет разных типов, однако это меньше, чем в прошлом году.

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новости Киева война в Украине война России и Украины ракетный удар Дрон Shahed-136
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