"Мясные" штурмы в Авдеевке: эксперт рассказал, сколько тысяч оккупантов потеряла РФ

Российские оккупанты отправляют тысячи солдат, чтобы захватить город и взять его в окружение.

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РФ потеряла под Авдеевкой 14 тысяч оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Они отправляют в "мясные" штурмы тысячи своих оккупантов. Это привело к тому, что враг потерял на этом направлении уже 14 тысяч своих солдат. Об этом в комментарии Фокусу заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Оккупанты надеются, что у них получится взять город в окружение с помощью ударов по флангам. Они хотят замкнуть "кольцо" в районе населенного пункта Ласточкино. По данным эксперта, сейчас продолжаются активные бои в населенном пункте Степное.

Он рассказал, что в течение недели ВСУ удалось контратаковать оккупантов и вернуть ранее утраченные территории. Однако до сих пор тяжелые бои продолжают в районе Авдеевского коксохима.

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"Не соответствует действительности информация о том, что якобы армия РФ смогла прорваться в саму Авдеевку. Но сложные бои идут в районе Тоненького, ведь оккупанты пытаются захватить лесополосы и закрепиться на линии соответственно этому населенному пункту", - сказал Снегирев.

С 10 октября армия РФ потеряла около 200 единиц бронетехники и более 120 танков, отмечает эксперт.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что оккупанты России вошли в Авдеевку. Оккупационные войска агрессора России зашли в Авдеевку Донецкой области с северо-востока и захватили там часть дачного поселка. В той же локации находятся и очистные сооружения.

В ISW сообщили, что оккупанты захватили очистные сооружения города. Российские военные блогеры заявили 8 декабря, что российские войска укрепляют позиции в Степном и зачищают населенный пункт.

Эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки. Рассвет заявил, что возле Авдеевки ежедневно продолжаются тяжелые бои, оккупанты не оставляют попыток захватить город. Активный штурм продлится до наступления важной даты в жизни Путина.

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