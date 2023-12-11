Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

Российские войска продолжают нести колоссальные потери на Авдеевском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире Радио Донбасс. Реалии рассказал о последствиях массированного наступления России.
"Враг пытается подступиться к коксохиму. Пока что у него выходили, скажем, определенные группы выходили к забору, и там их просто разбивали, и очень много трупов вокруг валяется", - рассказал Штупун
Россияне продолжают давить на Авдеевском и на Марьинском направлениях.
"За вчера, можно сказать, это был определенный рекорд одновременности - такого большого количества одновременных штурмовых действий на всех направлениях как вокруг Авдеевки, так и в районе Марьинки, Новомихайловки и Победы. Возле Авдеевки почти пол сотни атак зафиксировано за сутки, и возле Марьинки еще 18. Много бросил (противник) вперед техники и также действует с поддержкой авиации", - добавил Штупун.
РФ пошла в наступление под Авдеевкой
11 декабря россияне начали новое наступление на Авдеевском направлении. В течение последних суток силы обороны Украины отмечают значительное обострением ситуации, зафиксировано рекордное количество боевых столкновений.
В течение суток отражены 36 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
В результате мясных штурмов противник потерял на этом направлении уже 14 тысяч своих солдат, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев. Оккупанты надеются, что у них получится взять город в окружение с помощью ударов по флангам. Они хотят замкнуть "кольцо" в районе населенного пункта Ласточкино. По данным эксперта, сейчас продолжаются активные бои в населенном пункте Степовое.
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