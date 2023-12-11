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Кулеба переговорил с Сийярто: Орбан снова "торгуется" с Украиной

Яна Ставская
11 декабря 2023, 21:22
Главы МИД обсудили, в частности, европейское будущее Украины.
Кулеба переговорил с Сийярто: Орбан снова 'торгуется' с Украиной
Сийярто своей позиции по войне в Украине не поменял / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Впервые с начала полномасштабного вторжения министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили, в частности, евроинтеграционное будущее Украины. Этому предшествовал разговор Зеленского и Орбана в Аргентине.

О разговоре с венгерским коллегой Кулеба сообщил в своем Instagram. Правда, министр пока не стал раскрывать подробности встречи, которую он назвал "искренней".

В то же время Сийярто в Facebook написал, что он с Кулебой "честно отвечали на вопрос друг друга".

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"У Украины и Венгрии есть вопросы друг к другу", - заметил Сийярто.

Ключевой темой встречи, по словам главы МИД Венгрии, было будущее решение Евросовета по открытию переговоров о членстве Украины в ЕС. Здесь венгерский министр пожаловался, что ЕК якобы не предоставляет ответ, какое влияние на ЕС окажет вступление Украины в блок.

Затем Сийярто рассказал о требовании Венгрии.

"Венгрия ожидает возвращения (речь идет о законе про нацменьшинства - Главред) к условиям 2015 года", - написал он.

Отношения Венгрии и Украины

Киев пытается найти общий язык с Венгрией после угроз Орбана блокировать саммит Украина-ЕС и неоднократного блокирования Будапештом военной и финансовой помощи ЕС Украине.

В частности, 6 декабря в ОП сообщили о телефонном разговоре руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто. Предполагалось, что вскоре лидеры обеих стран смогут встретиться.

А уже 10 декабря президент Владимир Зеленский пересекся с венгерским премьером Виктором Орбаном на инавгурации нового президента Аргентины. Подробности разговора пока неизвестны.

Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в противостоянии с Путиным.

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