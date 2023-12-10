Зеленский встретился с президентом Аргентины и пересекся с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский посетил инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея, который уже успел отметить свою четкую проукраинскую позицию, и пересекся с венгерским премьером Виктором Орбаном.
О визите в Аргентину в Telegram сообщает пресс-служба Зеленского. Команда президента опубликовала видео с инаугурации Милея.
Судя по кадрам, у Зеленского, среди посещения праздничных мероприятий, состоялся разговор с Милеем.
Во время церемонии в ложе в аргентинском парламенте Зеленский общался и с Орбаном, пишет Европейская правда.
В офисе президента пока не комментируют деталей общения Зеленского и Орбана.
Хавьер Милей - кто это
Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно подчеркивал свою проукраинскую позицию и стал одним из первых лидеров Латинской Америки, который продвигает тезис о мире на условиях Украины и украинской армии.
В своих заявлениях Милей называл российского диктатора "автократом" и критиковал предшественника из-за недостаточной поддержки Украины.
Украина обсуждала организацию встречи Зеленского и Орбана
6 декабря в ОП сообщили о телефонном разговоре руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто. Предполагалось, что вскоре лидеры обеих стран смогут встретиться.
Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в пристоянии с Путиным.
Сам Орбан неоднократно утверждал, что Украина не способна одержать победу над "второй армией мира", и остается категоричным относительно выделения ЕС Украине финансовой и военной помощи. Будапешт угрожает блокировать саммит Украины-ЕС.
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