Зеленский встретился с президентом Аргентины и пересекся с Орбаном

Зеленский уже успел пообщаться с экстравагантным Хавьером Милеем.

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У Зеленского еще не комментировали встречу президента с Орбаном / Коллаж Главреда. Фото: скриншот Главреда, скриншот УП

Президент Украины Владимир Зеленский посетил инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея, который уже успел отметить свою четкую проукраинскую позицию, и пересекся с венгерским премьером Виктором Орбаном.

О визите в Аргентину в Telegram сообщает пресс-служба Зеленского. Команда президента опубликовала видео с инаугурации Милея.

Судя по кадрам, у Зеленского, среди посещения праздничных мероприятий, состоялся разговор с Милеем.

видео дня

Во время церемонии в ложе в аргентинском парламенте Зеленский общался и с Орбаном, пишет Европейская правда.

В офисе президента пока не комментируют деталей общения Зеленского и Орбана.

Хавьер Милей - кто это

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно подчеркивал свою проукраинскую позицию и стал одним из первых лидеров Латинской Америки, который продвигает тезис о мире на условиях Украины и украинской армии.

В своих заявлениях Милей называл российского диктатора "автократом" и критиковал предшественника из-за недостаточной поддержки Украины.

Украина обсуждала организацию встречи Зеленского и Орбана

6 декабря в ОП сообщили о телефонном разговоре руководителя Офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто. Предполагалось, что вскоре лидеры обеих стран смогут встретиться.

Венгрия с демонстративно нейтральной позиции в отношении Украины в состоянии полномасштабной войны с Россией выбрала вражескую. Сейчас премьер Виктор Орбан и его правительственные "прихвостни" распространяют российские нарративы и "проталкивают" в европейскую повестку дня якобы заранее определенное поражение Украины в пристоянии с Путиным.

Сам Орбан неоднократно утверждал, что Украина не способна одержать победу над "второй армией мира", и остается категоричным относительно выделения ЕС Украине финансовой и военной помощи. Будапешт угрожает блокировать саммит Украины-ЕС.

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