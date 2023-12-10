В России 'похоронили' несуществующего пилота-оккупанта

Сперва пропагандисты Путина утверждали, что летчик погиб, "защищая" троих детей.

https://glavred.info/world/v-rossii-pohoronili-nesushchestvuyushchego-pilota-okkupanta-10523828.html Ссылка скопирована

Русского летчика преждевременно задвухсотили / Коллаж Главреда. Фото: ВКС РФ, ua.depositphoto.com

Российские "военкоры" сообщили о расстреле своего же пилота ВКС РФ, но затем информацию опровергли, сославшись якобы на "украинскую ИПСО", которую вбросили первыми в инфопространство сами россияне.

Пропагандист из Telegram Fighterbomber накануне заявил о гибели в Воронежской области пилота ВКС РФ, преподавателя ВВС РФ Евгения Бестужева-Рюмина (по кличке "Бес") от огнестрельного ранения.

"Военкор", ссылаясь на пересказ знакомой, утверждал, что в Бестужева якобы выпустили 7 пуль.

видео дня

Вброс, который осуществили сами кремлевские пропагандисты, пришлось опровергать местным властям. Но автор Fighterbomber цитировал официальные заявления с долей иронии.

РосСМИ, в свою очередь, писали, что Бестужев получил пулевое ранение, якобы прикрывая от нападающих троих детей.

В местных пабликах сразу же начали "опровергать" информацию, намекая якобы на участие Украины в распространении "ИПСО".

Автор Fighterbomber затем признал, что его знакомая все придумала.

"Ни у кого из присутствующих на встрече официальных лиц не было никаких сомнений в том что она говорит честно. Она не находится под каким-то давлением, не запугана и вменяема.Вся история - вымысел", - признался пропагандист.

Ранее Главред писал, как Монтян раскритиковала Путина за то, что он посмел захватить украинский Крым. Она прямо говорит, что Путин намеренно решил "оттяпать" часть Украины и в его намерениях не было "благой цели", чтобы "защитить" крымчан от "плохого" НАТО.

Читайте также, как Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами к Украине за удары по Крымскому мосту. Она повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".

А еще недавно Соловьев "проехался" по предательнице Монтян и Ко. Предателей Украины, которые перебежали в свое время на сторону агрессора, Соловьев обозвал "криптоукраинцами".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.