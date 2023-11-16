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Вся прочая шобла: Соловьев "проехался" по предательнице Монтян и Ко

Яна Ставская
16 ноября 2023, 19:46
Пропагандисты Кремля продолжают "травить" друг друга в прямых эфирах.
Вся прочая шобла: Соловьев 'проехался' по предательнице Монтян и Ко
Монтян вызвала у Соловьева истерику / Коллаж Главреда. Фото: Главред, скриншот

В рядах российских пропагандистов, отрабатывающих деньги Кремля, случился раскол - некоторые предавшие Украину политики и "журналисты" на втором году полномасштабного вторжения вдруг запели, что Москва оказывается не "освобождает" территории, а истощает их ресурсы. Что случилось и со скандальной адвокатшей Татьяной Монтян, неоднократно критиковавшей по этому поводу Путина.

Однако другой пропагандист Владимир Соловьев не теряет времени, чтобы не напомнить Монтян и другим переобувшимся "украинцам" об их совершенном предательстве. Однако россиянина сильно раздражает сам факт критики кремлевского режима.

Во время вечернего эфира своего пропагандистского ток-шоу Соловьев в очередной раз обратился к Монтян.

видео дня

Соловьев оскорбил предательницу Монтян - смотрите видео:

Вся прочая шобла: Соловьев 'проехался' по предательнице Монтян и Ко

Предателей Украины, которые перебежали в свое время на сторону агрессора, Соловьев обозвал "криптоукраинцами".

"Вот эта Монтян, вся эта шобла вместе с предателем Стрелковым тусуются... работают синхронно с ЦИПСО. Они подхватывают нарративы ЦИПСО. И вот эти люди, осознанно или нет, обслуживают интересы украинских спецслужб. Поэтому они должны быть немедленно выдворены с территории России. Монтян вообще нечего делать в России", - высказался Соловьев.

Пропагандист призвал посадить Монтян, а затем выгнать из России.

Ранее Главред писал, как Монтян раскритиковала Путина за то, что он посмел захватить украинский Крым. Она прямо говорит, что Путин намеренно решил "оттяпать" часть Украины и в его намерениях не было "благой цели", чтобы "защитить" крымчан от "плохого" НАТО.

Читайте также, как Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами к Украине за удары по Крымскому мосту. Она повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".

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