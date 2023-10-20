Скандальная Монтян обозвала Путина матом и рассказала правду о захвате Крыма

Монтян призналась, что Москва сфальсифицировала результаты "референдума" в Крыму.

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Татьяна Монтян обозвала Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Скандальная адвокатша и предательница Украины Татьяна Монтян резко переобулась и очень жестко обозвала российского диктатора Владимира Путина. Она раскритиковала его за то, что он посмел захватить украинский Крым. Видео с её громкими высказываниями уже разлетелись в Сети. Стоит отметить, что по всей видимости это старое видео.

Она прямо говорит, что Путин намеренно решил "оттяпать" часть Украины и в его намерениях не было "благой цели", чтобы "защитить" крымчан от "плохого" НАТО.

"Если бы Путин не был таким глупым [нецензурно] (плохим человеком - Главред), этого бы всего не было. Его никто не заставлял отжимать целый Крым. Если он уж так боялся, что войдет НАТО - ну возьми ты Севастополь под свой контроль, не аннексируй: "Мы вот тут посидим, пока в Киеве не появится более способное правительство". И претензий не было бы никаких. Но нет, очень захотелось Крым", - еще здраво говорила Монтян. видео дня

Она признавала, что все результаты так называемого референдума за "присоединения Крыма к РФ" были сфальсифицированы Москвой. Монтян в тот момент спрогнозировала, что Украина не отдаст Крым просто так и будет за него бороться. Она понимала, что война затронет оккупантов и коллаборантов в Крыму.

"Никто не ходил на референдум ... Это все сказки. В Севастополе да, там за Россию, а остальной Крым - отнюдь. Они сейчас радуются, что там нет войны, их не бомбят. Но подождите, ребята, еще не вечер", - говорила Монтян.

Смотрите видео с заявлением Татьяны Монтян:

Монтян жестко обозвала Путина / фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно о том, что скандальная Монтян на Совбезе ООН назвала Украину "колонией коллективного Запада". Она заявила, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения, а только брал перерыв, чтобы укрепить армию и попытаться отбить самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" силой.

Позже российский пропагандист Владимир Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Монтян. Его покоробило после сообщений предательницы Украины и обвинил её в использовании "терминологии укронацистов".

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