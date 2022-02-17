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Скандальная Монтян на Совбезе ООН назвала Украину "колонией коллективного Запада"

17 февраля 2022, 21:34

Она заявила, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения.

Татьяна Монтян / Скриншот

Российская Федерация приобщила к заседанию Совета Безопасности ООН, которое было посвящено реализации Минских соглашений, скандальную пророссийскую деятельницу Татьяну Монтян.

Она заявила, что Киев никогда не собирался выполнять Минские соглашения, а только брал перерыв, чтобы укрепить армию и попытаться отбить самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" силой.

"Они не то что не хотят разговаривать с республиками, они не хотят разговаривать и с гражданским обществом внутри страны", - заявила Монтян.

Также, по ее словам, Запад "хочет натравить киевский режим на республики" и "втянуть Россию в войну".

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Кроме того, Монтян обвинила Украину в "обстреле 100 тысяч человек".

"Я уверена, что Запад позволяет Киеву не выполнять Минские соглашения. Не стоит говорить, что Киев является самостоятельным. Это колония коллективного Запада в которой все решают люди, которые пришли снаружи, которые устроили Майдан, госпереворот и захвативших мою страну в рабство", - добавила она.

В соцсетях пользователи возмущены, что Монтян выступает от имени "гражданского общества Украины" с антиукраинскими призывами:

"Это же Татьяна Монтян. Та, которая свободно ездит на оккупированные территории. И вот она сейчас будет выражать "нашу" позицию по выполнению Минских договоренностей. Ждем провокацию?"

"Я извиняюсь, а что в Совбезе ООН делает Татьяна Монтян? В качестве кого она там? Что это? Кто ее туда пригласил?"

"Русские притащили гибридное оружие особенно крупного калибра – кого бы вы думали – Татьяну Монтян."

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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