На Волыни местные жители усиливают границу с Беларусью блокпостами с окопами

Люди разворачивают полевой городок с целью находиться в постоянной готовности к возможной деэскалации конфликта РФ.
Жители Волыни из-за угрозы вторжения России в Украину на белорусской границе оборудовали блокпосты и защитные сооружения.
Как говорится в сюжете ТСН, местные общины помогали приказчикам и силовикам.
Люди установили заграждения из шин и песка, а также выкопали рвы.
Кроме контроля пограничников, за ситуацией с воздуха наблюдают из беспилотников.
На сегодняшний день уже установлено 22 километра сплошного забора из проволоки и сетки, а на проблемных участках обустроено 37 огневых позиций.
Читайте такжеМы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное - Лукашенко"Люди с четкой общественной позицией осуществляют сейчас обустройство инженерных сооружений, дополнительных мест несения службы, разворачивают полевой городок с целью находиться в постоянной готовности к возможной деэскалации конфликта РФ", - отметил руководитель пограничного подразделения волынского отряда Андрей Ковальчук.
Возможное вторжение России в Украину
12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.
В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".
15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".
Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.
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