Разведка не увидела отвода российских войск от границ Украины, - Резников

По словам министра, даже если российские войска передислоцируются из одного места, то это, вероятнее, будет только миграция в другой район вблизи Украины
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что согласно последнему отчету украинской разведки, собранному в среду, 16 февраля, нет никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.
По его словам, власти поверят в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию, и смогут заявить об этом, только если страна-агрессор выведет свои войска, военную технику и вооружение, пишет Reuters.
Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, по словам министра обороны Украины, на них видно, как танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки покидают оккупированный Крым.
"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров", - сказал министр.
Резников добавил, что даже если российские войска передислоцируются из одного места, то это, вероятнее, будет только миграция в другой район вблизи Украины, а не реальный отвод войск.
"Все войска, которые они перебросили должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Вывода людей недостаточно - необходимо также вывести вооружение и технику", - подытожил он.
Возможное вторжение России в Украину
12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.
В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".
15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".
Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.
Читайте также:
- Бесполезно разглагольствовать о датах вероятного вторжения РФ в Украину - британский министр обороны
- Большая война России и Украины: Гармаш спрогнозировал, решится ли Путин на вторжение
- Минус $2-3 млрд каждый месяц: Украина терпит удар из-за истерии по "вторжению РФ"