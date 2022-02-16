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Разведка не увидела отвода российских войск от границ Украины, - Резников

16 февраля 2022, 20:17
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По словам министра, даже если российские войска передислоцируются из одного места, то это, вероятнее, будет только миграция в другой район вблизи Украины

Резников
Резников не видит отвода российских войск / УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что согласно последнему отчету украинской разведки, собранному в среду, 16 февраля, нет никаких доказательств того, что Россия отводит свои войска от границ Украины.

По его словам, власти поверят в то, что РФ серьезно настроена на деэскалацию, и смогут заявить об этом, только если страна-агрессор выведет свои войска, военную технику и вооружение, пишет Reuters.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, по словам министра обороны Украины, на них видно, как танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки покидают оккупированный Крым.

"К сожалению, мы не можем подтвердить эту информацию объективными показателями. Она не подтверждается ни данными украинской разведки, ни данными разведсообществ наших стратегических партнеров", - сказал министр.

Резников добавил, что даже если российские войска передислоцируются из одного места, то это, вероятнее, будет только миграция в другой район вблизи Украины, а не реальный отвод войск.

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"Все войска, которые они перебросили должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда станет ясно, что они отменили свои агрессивные планы. Вывода людей недостаточно - необходимо также вывести вооружение и технику", - подытожил он.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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