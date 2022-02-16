Эстонская разведка обнародовала отчет с датами наступления РФ

Путин еще может атаковать Украину / Reuters

Эстонская разведка предполагает, что Россия может решиться на полномасштабное наступление на Украину во второй половине февраля. Об этом говорится в опубликованном отчете разведчиков.

Отмечается, что нынешняя численность российских войск вокруг Украины является крупнейшим наращиванием сил Россией за последние 30 лет.

Известно, что МО РФ уже перебросило к границе свыше 60 мотострелковых и танковых батальонов, более 10 ракетных дивизионов "Искандер" и свыше 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Также в разведке Эстонии утверждают, что еще около 20 тысяч солдат РФ перебросила в Беларусь в рамках "союзных" учений и впервые – "Искандеры" и зенитные комплексы С-400.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции понадобится только политическое решение. Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы в Европе повысится... Политическое и военное давление России на страны Балтии или НАТО в долгосрочной перспективе может усилиться, если РФ достигнет дипломатического или военного успеха в вопросе Украины", – говорится в документах эстонской разведки.

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Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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