Путин может держать войска возле Украины, как ультиматум - Госдеп США

Путин может держать войска для как ультиматум / Reuters

В Белом доме считают, что президент России Владимир Путин может держать войска у границы Украины, чтобы "выбивать уступки".

"Конечно, есть вероятность, что Путин будет держать войска вокруг Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно держать войска месяцами, окружив ими Украину. И как долго это может продолжаться – я не знаю", - заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью УП.

По версии США, активное скопление войск РФ на границе Украины длится уже около четырех месяцев. Между тем, власти Украины считают, что значительная часть российских военных дислоцируется там еще с апреля 2021 года, то есть более 10 месяцев.

"Поэтому важно, чтобы мы с Украиной и в дальнейшем обменивались оценками по этому поводу. Президент Байден делает это с президентом Зеленским; госсекретарь Блинкен - с Зеленским и министром Кулебой; советник по нацбезопасности Салливан - с Ермаком. Мы будем и дальше обмениваться также разведывательным и визуальным. данным, чтобы понять, что там происходит", - отметила замгоссекретаря США.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

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В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

15 февраля президент США Джо Байден выступил со срочным заявлением из-за агрессии России. По его словам, возле границ Украины находятся около 150 тыс. войск в России и Беларуси. Угроза вторжения сохраняется. При этом США готовы решительно реагировать на вторжение в Украину. Байден добавил, что если будет атака РФ, США введут немедленные санкции. Северный поток-2 не будет запущен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает "вполне возможным", что Россия совершит акт агрессии в отношении Украины на этой неделе. По его словам, президент РФ Владимир Путин сделал для этого "все необходимое".

Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует осуществлять вторжение в Украину ни 16 февраля, ни в любой другой день.

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